Les Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro sont officiels, toujours du premium à “petit” prix ?

Les nouveaux smartphones Xiaomi sont arrivés. Il s'agit des Xiaomi 15T et 15T pro, versions “light” des modèles haut de gamme sortis début 2025. Fiche technique, prix… Voici tout ce qu'il faut savoir.

Tout le monde ne peut pas mettre des milliers d'euros dans un smartphone. Il existe heureusement de nombreux mobiles milieu de gamme tout à fait corrects sur le marché. Et si vous êtes particulièrement tenté par un modèle premium inaccessible, il y a même une chance que son constructeur en propose une version au prix plus contenu. Google le fait avec sa série des Pixel affublés d'un “a” par exemple. Xiaomi aussi, avec cette fois-ci la lettre “T” accolée au numéro de l'appareil.

Les derniers en date sont les Xiaomi 15T et 15T Pro. Ils viennent compléter la série des Xiaomi 15 sortis en France début mars 2025 avec des caractéristiques qui n'ont pas à rougir devant celles de leurs grands frères. L'accent a une fois de plus été mis sur la partie photo, toujours avec des capteurs fabriqués en partenariat avec Leica.

Quel design pour les Xiaomi 15T et 15T Pro ?

N'y allons pas par quatre chemins : Xiaomi ne s'est permis aucune fantaisie avec les 15T et 15T Pro. Les deux modèles sont même difficiles à différencier au premier coup d'oeil. Il y a tout de même un élément qui se distingue chez les deux smartphones comparé au Xiaomi 15 : l’ilot photo arrière est mieux intégré dans la face arrière. Au lieu d'être entièrement noir, la couleur du mobile est reprise pour ne laisser que les objectifs contraster avec l'ensemble.

Autre changement notable : les écrans qui s'agrandissent. Afin de ne pas trop augmenter la taille du Xiaomi 15T Pro notamment, la marque a réussi à réduire celle des bordures de la dalle. Elles sont 27 % plus fine que sur le précédent modèle, avec 1,5 mm sur les 4 côtés. De quoi mieux profiter de l'affichage.

Pour le reste, les photos parlent d'elles-mêmes. On appréciera la finesse des appareils, sans qu'elle soit une surprise tant faire attention à cet aspect est devenu obligatoire pour les fabricants. L’ilot photo a d'ailleurs le bon goût de ne pas trop dépasser, contrairement, par exemple, à l'iPhone Air d'Apple. En ce qui concerne les coloris, il y en a 3 dont deux communs :

Xiaomi 15T : Noir, Gris et Or Rose.

: Noir, Gris et Or Rose. Xiaomi 15T Pro : Noir, Gris et Or Mocha.

Voyons maintenant ce que l'on peut trouver à l'intérieur des deux nouveaux mobiles chinois.

Quelle fiche technique pour les Xiaomi 15T et 15T Pro ?

Si les deux modèles se ressemblent en terme de design, c'est aussi le cas niveau caractéristiques. Bien sûr, le modèle Pro est supérieur à son petit frère sur certains points :

Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Dimensions 163,2 x 78 x 7,5 mm 162,7 x 77,9 x 7,96 mm Poids 194 g 210 g Écran AMOLED 6,83 pouces

Définition 2772 x 1280 pixels

Résolution 447 ppp

Fréquence de rafraîchissement 120 Hz

Luminosité maximale 3 200 nits AMOLED 6,83 pouces

Définition 2772 x 1280 pixels

Résolution 447 ppp

Fréquence de rafraîchissement adaptative 1-144 Hz

Luminosité maximale 3 200 nits Processeur MediaTek Dimensity 8400-Ultra MediaTek Dimensity 9400+ Mémoire RAM 12 Go 12 Go Stockage 256 Go / 512 Go 256 Go / 512 Go / 1 To Capteurs photo Capteur principal 50 MP, f/1.7, équivalent 23 mm

Téléobjectif 50 MP, f/1.9, équivalent 46 mm

Ultra grand angle 12 MP, f/2.2, angle de vue 120°, équivalent 15 mm

Capteur selfie 32 MP, f/2.2, angle de vue 90°, équivalent 21 mm Capteur principal 50 MP, f/1.62, équivalent 23 mm

Téléobjectif 50 MP, f/3.0, équivalent 115 mm

Ultra grand angle 12 MP, f/2.2, angle de vue 120°, équivalent 15 mm

Capteur selfie 32 MP, f/2.2, angle de vue 90°, équivalent 21 mm Batterie 5 500 mAh, vitesse de recharge maximale 67W 5 500 mAh, vitesse de recharge maximale 90W en filaire, 50W sans fil Connectivité 5G, Wi-Fi 6E 5G, Wi-Fi 7 Résistance à l'eau et à la poussière Oui, certification IP68 Oui, certification IP68

En plus d'un processeur plus véloce et d'une puissance de recharge supérieure, c'est surtout sur la partie photo que le Xiaomi 15T pro prend l'avantage. Il est le premier de sa gamme à proposer un téléobjectif avec zoom 5x. Il s'agit là de l'agrandissement optique maximum, mais il monte jusqu'à 20x en numérique. Nous ne manquerons pas de mettre ce capteur à l'épreuve lors de notre test.

Côté batterie, le nerf de la guerre, le passage à une capacité de 5 500 mAh devrait assurer quelques heures d'autonomie supplémentaires. Il ne s'est pas fait sans compromis cela dit : le Xiaomi 15T Pro perd la puissance de recharge de son prédécesseur, 120W, pour passer à 90W. On n'a rien sans rien.

Les deux smartphones sont livrés sous Android 15 agrémenté de la surcouche maison HyperOS 2.0. Le passage à Android 16 se fera entre octobre et novembre 2025, il n'y aura donc pas longtemps à attendre. En terme de mises à jour, comptez sur 5 ans pour le système d'exploitation et 6 pour celles qui touchent à la sécurité des appareils.

Prix et disponibilité des Xiaomi 15T et 15T Pro

Les Xiaomi 15T et 15T Pro seront proposés à la vente dans les prochains jours. La marque n'a pas encore communiqué de date exacte. Même chose en ce qui concerne les tarifs des différentes déclinaisons. Au moment de publier cet article, voici les informations dont nous disposons :

Xiaomi 15T : à partir de 649 € pour la version 12 Go de RAM / 256 Go de stockage.

: à partir de 649 € pour la version 12 Go de RAM / 256 Go de stockage. Xiaomi 15T : à partir de 899 € pour la version 12 Go de RAM / 512 Go de stockage.

Le constructeur reste donc sous la barre des 1 000 €, comme avec les précédentes itérations de la gamme T. Si le prix du modèle de base ne change pas par rapport au 14T, on note tout de même une augmentation de 100 € pour le Pro.