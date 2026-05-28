Mon VPN bloque l’accès à certains sites : 6 solutions pour résoudre le problème

Il arrive parfois qu’un VPN empêche l’accès à certains sites internet. Adresse IP bloquée, protocole détecté ou protections trop strictes peuvent être à l’origine du problème. Heureusement, plusieurs solutions simples permettent généralement de rétablir l’accès rapidement.

Les VPN sont aujourd’hui devenus des outils très courants pour protéger sa connexion internet, sécuriser ses données ou contourner certaines restrictions géographiques. Dans la majorité des cas, ces logiciels fonctionnent sans difficulté et permettent de naviguer sur internet de manière transparente.

Avec un VPN, il peut cependant arriver qu’un problème survienne : certains sites deviennent soudainement inaccessibles lorsque le VPN est activé. La page refuse de se charger, un message d’erreur apparaît ou le site vous demande sans cesse de prouver que vous n’êtes pas un robot. Ce type de situation est relativement fréquent, mais plusieurs solutions simples permettent généralement de résoudre le problème rapidement.

Pourquoi certains sites bloquent-ils les connexions VPN ?

Avant de chercher une solution, il est intéressant de comprendre pourquoi certains sites refusent les connexions provenant d’un VPN.

De nombreux services en ligne utilisent aujourd’hui des systèmes capables d’identifier les adresses IP associées à des VPN ou à des proxys. Lorsqu’un site détecte ce type de connexion, il peut décider de limiter ou de bloquer l’accès.

Plusieurs raisons expliquent ces restrictions :

la lutte contre le spam ou les bots automatisés ;

la prévention des fraudes et des abus de comptes ;

le respect des droits de diffusion pour certains contenus (plateformes de streaming, chaînes de télé, etc.) ;

la protection de services sensibles (banques, administrations, etc.)

Dans ces situations, le site ne bloque pas nécessairement votre VPN personnel, mais l’adresse IP utilisée par le serveur VPN. C’est pour cette raison qu’un changement de serveur suffit généralement à régler le problème.

Les solutions pour tenter de lever le blocage lié à son VPN

Si vous vous retrouvez bloqué alors que vous utilisez une connexion VPN, ne baissez pas les bras trop vite. Dans les faits, plusieurs solutions existent afin de lever le blocage, et généralement ces astuces sont bien plus simples à mettre en place que vous ne l’imaginiez.

1 – Changer de serveur VPN

La solution la plus simple consiste souvent à changer de serveur VPN.

Lorsque vous utilisez un VPN, votre connexion passe par une adresse IP fournie par un serveur distant. Si cette adresse IP est connue ou bloquée par un site, celui-ci peut empêcher l’accès.

Dans ce cas, il suffit généralement de :

se déconnecter du serveur actuel ; sélectionner un autre serveur dans l’application VPN ; recharger la page du site.

La plupart des services VPN proposent des centaines, voire des milliers de serveurs, ce qui permet souvent de résoudre le problème en quelques secondes.

2 – Modifier le protocole utilisé par le VPN

Les VPN utilisent différents protocoles de connexion pour sécuriser les données. Selon le protocole utilisé, le trafic internet peut être plus ou moins facilement détecté par certains sites ou réseaux. Modifier ce paramètre peut donc parfois résoudre un blocage.

Les protocoles les plus courants incluent notamment :

OpenVPN ;

WireGuard ;

IKEv2.

Dans les paramètres de votre application VPN, essayez de changer de protocole, puis de reconnecter le VPN pour vérifier si le site devient accessible.

À noter que, chez NordVPN, il existe même un protocole spécifique pensé pour que votre VPN soit presque indétectable : il s’agit de NordWhisper.

3 – Désactiver certaines protections intégrées au VPN

De nombreux VPN modernes intègrent désormais des fonctionnalités supplémentaires de protection, comme :

un bloqueur de publicité ;

une protection contre les traqueurs ;

un filtrage DNS ;

un système de blocage des sites malveillants.

Ces options peuvent parfois interférer avec le fonctionnement de certains sites web, notamment ceux qui utilisent beaucoup de scripts externes.

Si un site ne fonctionne pas correctement, essayez de :

désactiver temporairement les protections web ;

actualiser la page ;

réactiver ensuite les protections si le problème disparaît.

4 – Utiliser le split tunneling pour exclure certains sites

La fonction split tunneling permet de choisir quelles applications ou quels services passent par le VPN et lesquels utilisent la connexion internet classique.

Cette option peut être utile si un site bloque systématiquement les connexions VPN.

Vous pouvez alors configurer votre VPN pour :

exclure un navigateur spécifique du VPN ;

ou laisser certaines applications utiliser votre connexion normale.

Cette solution permet de continuer à utiliser le VPN pour la majorité de votre trafic, tout en accédant normalement aux sites problématiques.

5 – Vider le cache et supprimer les cookies du navigateur

Certains sites détectent les changements d’adresse IP comme une activité suspecte. Si vous passez d’une IP locale à une IP étrangère via votre VPN, la plateforme peut temporairement bloquer l’accès.

Dans ce cas, il peut être utile de :

vider le cache du navigateur ;

supprimer les cookies du site concerné ;

se reconnecter ensuite avec le VPN actif.

Cela permet souvent de réinitialiser la session et de supprimer certains blocages automatiques.

6 – Désactiver temporairement le VPN

Dans certains cas, notamment pour les services très sensibles (banques, administrations, plateformes de paiement), l’utilisation d’un VPN peut être strictement interdite.

Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, il peut être nécessaire de désactiver temporairement le VPN pour accéder au site.

Une fois l’opération terminée, vous pouvez ensuite réactiver votre VPN pour le reste de votre navigation.

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