Les Xiaomi Buds 6 et Sound Play arrivent en France : écouteurs sans fil confortables et enceinte nomade à petit prix au programme

Xiaomi dévoile officiellement ses nouveaux écouteurs sans fil Buds 6, ainsi qu'une enceinte portative tout en couleur. Caractéristiques, prix, disponibilité, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir.

Xiaomi Buds 6
Les Xiaomi Buds 6 dans leurs différents coloris

Des écouteurs sans fil, il y en a des tas, et pour toutes les bourses. Surtout chez Xiaomi qui propose aussi bien des modèles Redmi à une douzaine d'euros que les Xiaomi Buds 5 à 99 euros, ce qui reste abordable pour profiter de la réduction de bruit active. Après une sortie en Chine en toute fin d'année 2025, les successeurs logiquement nommés Xiaomi Buds 6 ont doit à une sortie globale. Vous pourrez donc vous les procurer en France s'ils vous séduisent.

Les écouteurs n'arrivent pas seuls puisque dans le même temps, la Xiaomi Sound Play pointe le bout de son nez. Il s'agit d'une enceinte Bluetooth au format transportable. Sa particularité : un design très coloré et des LED pour mettre l'ambiance dans vos soirées. Elle a également le bon goût d'afficher un prix bas, ce qui ne gâche rien. Voyons ce que cachent ces deux appareils de la marque chinoise.

Xiaomi Buds 6 : des écouteurs sans fil à réduction de bruit qui se font oublier

Le design des Xiaomi Buds 6 est légèrement différent de celui des précédents. Toujours semi intra-auriculaires (sans embout), leur “tête” s'allongent un peu, mais sans sacrifier le poids : 4,4 grammes chacun sur la balance. Autant dire qu'ils ne vont pas peser sur vos oreilles. La réduction de bruit active est toujours de la partie. Avec 3 microphones dédiés et un algorithme faisant appel à l'intelligence artificielle, elle promet une diminution des sons alentours jusqu'à 95 dB.

Xiaomi Buds 6 Acoustic Airflow
La structure interne “airflow” des Xiaomi Buds 6

Côté qualité audio, les Xiaomi Buds 6 prennent en charge le Snadragon Sound qui, avec un smartphone compatible, garantit une très faible latence et une grande fidélité. Chaque écouteur est doté d'un haut-parleur à triple aimant et d'un diaphragme plaqué or 24 carats. Ce n'est pas là pour faire joli, mais pour augmenter la sensibilité aux hautes fréquences de 30 % par rapport au modèle précédent. Les basses sont également mieux restituées et le son est plus clair d'une manière générale.

L'autonomie n'est pas en reste avec une promesse de 6 heures sur une seule charge, 35 heures si vous remettez les écouteurs dans leur boitier. Attention : ce sont les chiffres théoriquement atteignables quand la réduction de bruit est désactivée. Enfin, les Xiaomi Buds 6 sont les premiers de la marque compatibles avec les réseaux Apple Find My et Google Find Hub, qui permettent de localiser un appareil perdu.

Xiaomi Sound Play : l'enceinte portable avec LED pour un spectacle son et lumière

Autre nouveauté audio de Xiaomi, la Sound Play. Avec ses dimensions de 63,4 x 69,5 x 201,1 mm et son poids de 415 g, l'enceinte Bluetooth peut aussi bien trôner sur votre meuble TV que se glisser dans un sac pour une fête improvisée. La puissance est cependant au rendez-vous avec 18W au compteur, de quoi “produire un son qui remplit la pièce” nous dit le fabricant. Il est possible de connecter deux Sound Play entre elles via la technologie TWS (True Wireless) pour profiter de la stéréo.

Xiaomi Sound Play
Les enceintes portables Xiaomi Sound Play dans leurs différents coloris

La Xiaomi Sound Play embarque un anneau LED sur sa partie basse et un éclairage “miroir infini” à son sommet. Cinq effets de couleurs et trois modes sont disponibles (“Rythme de tambour, Ondulation de l'eau et Toujours activé“), selon l'ambiance que vous souhaitez donner. L'appareil est certifié IP68 pour une résistance à l'eau et aux poussières. La firme annonce une autonomie de 14 heures maximum sur une seule charge. Ce chiffre correspond à un usage en Bluetooth, avec le volume à 40 % et les LED éteintes.

Les écouteurs comme l'enceinte sont déjà disponibles sur le site de Xiaomi ainsi que chez les revendeurs agréés. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Xiaomi Buds 6 dépassent la barre symboliques des 100 euros en démarrant à 119,99 euros. Quant à l'enceinte Xiaomi Sound Play, elle est vendue à partir de 49,99 €.


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