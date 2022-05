Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de mai 2022

Xbox Games With Gold, l'abonnement mensuel de Microsoft destiné aux joueurs Xbox, permet de tester tous les mois 4 jeux. En mai, les abonnés peuvent jouer à Yoku’s Island Express, The Inner World – The Last Wind Monk, Hydro Thunder Hurricane et Viva Piñata Party Animals.

Microsoft a révélé le nom des jeux offerts dans le cadre de l’abonnement Xbox Games With Gold pour le mois de mai 2022. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'abonnement permet tous les mois aux internautes de jouer à 4 jeux vidéo : 2 titres Xbox One et 2 titres Xbox 360. Comme toujours, la rétrocompatibilité laisse les Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S jouer aux titres conçus pour Xbox 360.

Voici la liste des jeux Xbox Games with Gold gratuits de mai 2022

Dans un premier temps, on vous conseille Yoku’s Island Express. Ce jeu de plateforme et d'exploration permet d'incarner Yoku, le petit facteur d'une île, dans sa quête pour réveiller une divinité endormie. Ensuite, on vous recommande The Inner World – The Last Wind Monk. Ce jeu de réflexion vous plonge dans un univers fantastique où vous incarnez Robert, un individu revenu récemment à la vie qui cherche à sauver le peuple des Nez-flûtes.

Yoku’s Island Express : Disponible du 1er au 31 mai 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S

The Inner World – The Last Wind Monk : Disponible du 16 mai au 15 juin 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S

Hydro Thunder Hurricane : Disponible du 1er au 15 mai 2022 sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

Viva Piñata Party Animals : Disponible du 16 au 31 mai 2022 sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

Sur Xbox 360, Microsoft offre Hydro Thunder Hurricane, un jeu de courses où vous pilotez un bateau dans 11 environnements. Enfin, l'abonnement permet de tester Viva Piñata Party Animals, une gamme de 40 mini-jeux qui permettent de gagner des bonbons pour remporter la couronne.