Xbox Cloud Gaming compte désormais 10 millions d’utilisateurs, Microsoft écrase la concurrence

Xbox Cloud Gaming continue son ascension fulgurante auprès des joueurs. Dans son dernier rapport financier, Microsoft affirme que le service a dépassé les 10 millions d’utilisateurs. Un chiffre conséquent, d’autant que Stadia et GeForce rechignent encore à dévoiler leurs propres résultats.

Nul doute que le Xbox Game Pass a révolutionné la manière de consommer les jeux vidéo. Avec son système d’abonnement, il a permis à de nombreux joueurs de découvrir des classiques ainsi que des pépites indépendantes. Mais en plus de sa ludothèque très intéressante, la plateforme possède un autre argument de taille : le Xbox Cloud Gaming. Lancé il y a à peine, le service a su convaincre les joueurs du monde entier qui continuent d’arriver en masse, à en croire Satya Nadella.

Le PDG de Microsoft affirme ainsi avec fierté que plus de 10 millions d’utilisateurs ont streamé des jeux depuis le lancement. Un véritable cap franchi par la firme de Redmond, qui devient de plus de plus un véritable challenger dans l’industrie du gaming. En plus de faire trembler Sony à coup de rachat historique, cette dernière s’est donc également imposée dans le milieu du cloud gaming.

Xbox Cloud Gaming dépasse les 10 millions d’utilisateurs

En effet, il n’y a rien d’anodin à ce que Microsoft dévoile ses résultats en la matière. Plusieurs années après sa sortie, Google rechigne toujours à révéler le nombre d’utilisateurs de Stadia, alors que le service est l’un des pionniers du secteur. Quant à Nvidia, les chiffres transmis à propos de GeForce Now prennent également en compte les utilisateurs n’ayant pas souscrit à un abonnement, ce qui permet de gonfler les scores.

Bien entendu, Microsoft ne précise pas ce qu’il considère comme « un stream ». Il est donc possible qu’un utilisateur ayant profité d’un essai gratuit au Game Pass et ayant lancé un jeu en cloud pendant une minute soit comptabilisé. Reste que la performance est notable pour un service proposé à 12,99 €/mois. Suite au rachat d’Activision-Blizzard, Microsoft avait déjà annoncé que le Xbox Game Pass avait atteint les 25 millions d’utilisateurs.

