Xbox Games With Gold : voici les jeux gratuits de février 2022

Qui dit début de mois dit nouvelle fournée de jeux offerts aux abonnés du Xbox Live Gold. Microsoft vient en effet de révéler la liste des titres accessibles gratuitement. Comme d'habitude, les joueurs pourront se jeter sur quatre jeux, parmi les Chevaliers de Baphomet 5, Aerial Knight's Never Yield, Hydrophobia et Band of Bugs.

Alors que les abonnés du Xbox Game Pass peuvent mettre la main sur une multitude de nouveaux jeux en cette fin d'année 2022, à commencer par l'excellentissime Death's Door et les trois saisons de Hitman, c'est au tour des abonnés du Xbox Live Gold de recevoir une poignée de jeux gratuits en février 2022.

Microsoft vient de juste de révéler la liste officielle sur son blog. Comme d'habitude, les joueurs pourront mettre la main sur quatre jeux gratuits, à savoir :

Les Chevaliers de Baphomet 5 : la Malédiction du Serpent

Aerial Knight's Never Yield

Hydrophobia

Band of Bugs

Les jeux offerts du Xbox Live Gold en février 2022

Commençons par les Chevaliers de Baphomet, une référence du point and click. Dans ce cinquième épisode, on retrouve George Stobbart, notre américain intrépide préféré aux côtés d'une certaine Nico Collard, la journaliste téméraire française. Le duo part sur les traces d'un tableau de maître volé. Cependant, cette simple affaire de vol pourrait cacher une conspiration bien plus sombre, plus terrible, que tout ce qu'ils ont affronté auparavant.

Aerial Knight's Never Yield se destinera avant tout aux speedrunners et aux adeptes de records et de performances. Incarnez ici Wally, un personnage mystérieux toujours en mouvement. Sautez, courez, glissez, le tout au rythme de l'oeuvre de Danime-Sama. On bascule ensuite sur les deux titres dédiés à la rétrocompatibilité, à savoir Hydrophobia et Band of Bugs.

Le premier se présente comme un jeu de survie et d'aventure à la 3e personne dont l'intrigue prend place sur une ville flottante contrôlée par des terroristes. Avec un petit côté horreur par moments, le titre avait séduit lors de sa sortie sur Xbox 360. Dans Hydrophobia, il faudra surtout combattre la phobie de l'eau de l'héroïne, le principal ennemi du jeu. Quant à Band of Bugs, vous devrez affronter des armées d'insectes et même jusqu'à sept de vos amis en mode Chasseur d'araignées. Il s'agit d'un “jeu de stratégie/tactique intuitif et frénétique qui vous plonge au cœur d'un monde fantastique”.