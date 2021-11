Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de décembre 2021

Microsoft vient de dévoiler les jeux « gratuits » de décembre dans l’abonnement Xbox Live Gold (6,99 euros par mois). Pour ce début d’hiver, les joueurs de Xbox 360, de Xbox One, de Xbox Series S et de Xbox Series X pourront donc télécharger sans surcoût The Escapists 2, Tropico 5, Orcs Must Die ! ainsi que Insanely Twisted Shadow Planet.

Chaque mois, les abonnés au Xbox Live Gold peuvent profiter de quatre jeux offerts sans surcoût dans l’abonnement. Le mois de décembre 2021 ne fait pas exception à la règle. Il sera placé sous le signe du fun, puisque les quatre titres proposés mettent leur univers loufoque en avant.

Les jeux offerts avec le Xbox Live Gold :

The Escapists 2 (Xbox One) : du 1er au 31 décembre 2021

Il s'agit d'un jeu de stratégie dans lequel vous devrez vous échapper d'une prison, seul ou à plusieurs.

Tropico 5 – Penultiumate Edition (Xbox One) : du 16 décembre 2021 au 15 janvier 2022

Un jeu de gestion qui vous met à la tête d'une république bananière.

Orcs Must Die ! (Xbox 360) : du 1er au 15 décembre 2022

Un jeu d'action loufoque où vous devez taper sur des orcs. Tout est dans le titre !

Insanely Twisted Shadow Planet (Xbox 360) : du 16 au 31 décembre 2021

Un jeu de vol/plateforme dans lequel vous explorez les entrailles d'une étrange planète…

Quatre excellents jeux, donc, mais pour notre part, nous avons une petite préférence pour Tropico 5, qui vous place dans les bottes d’un dictateur d’une île d’Amérique Centrale. Un titre de gestion très poussé et très drôle à prendre en main. Les trois autres sont aussi très bien.

A noter que Microsoft propose d’autres abonnements encore plus avantageux si vous souhaitez jouer pour pas cher. On pense bien évidemment au Game Pass. Pour dix euros par mois, vous pouvez profiter des centaines de jeux issus du catalogue. Cependant, une fois votre abonnement terminé, il n’est plus possible d’y accéder.