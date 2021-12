Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de janvier 2022

Microsoft dévoile les jeux que les abonnés au Xbox Live Gold pourront télécharger gratuitement en janvier 2022. Quatre jeux sont comme toujours au programme, dont l’excellent Radiant Silvergun, rarissime shoot’em up de la Saturn et adapté sur Xbox 360. Les trois autres jeux sont Neurovoider, Aground et Space Invaders Infinity Gene.

Il y a le calendrier de l’avent. 24 jours pour se faire plaisir avant Noël. Et il y a le calendrier de l’après, pour tous ceux qui veulent un petit « rab » de surprises. Aujourd’hui, Microsoft a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts aux abonnés du Xbox Live Gold et du Xbox Game Pass Ultimate en janvier 2022. Et autant le dire tout de suite, il y a une excellente surprise dans la sélection. De quoi commencer l’année en beauté.

Voici donc la sélection des jeux offerts avec le Xbox Live Gold :

Radiant Silvergun

Neurovoider

Aground

Space Invaders Infinity Gene

Les jeux offerts du Xbox Live Gold de janvier 2022 mettent en valeur les shoot'em up

Faisons plus ample connaissance avec ces quatre titres. Radiant Silvergun est la perle de cette sélection. Il s’agit d’un shoot’em up arcade où il ne faut tirer aveuglément, mais choisir judicieusement ses adversaires pour créer des combos. Raser les murs, éviter les tirs ennemi d'un cheveu, utiliser certaines armes au bon moment… Tout est fait pour multiplier le score. Neurovoider est également un shoot’em up, mais d’un autre genre. Il s’agit d’un « twin stick shooter » : un stick analogique pour bouger et un autre stick pour viser. Très nerveux et porté sur le multijoueur (idéal pour le Live Gold), il allie des éléments RPG et de nombreuses armes.

Aground est un jeu pixel art de stratégie et de gestion où vous devez redécouvrir les inventions pour sauver l’humanité et partir sur autre planète. Enfin, Space Invaders Infinity Gene est une nième version du grand classique des bornes d’arcade des années 80 qui tente de réinventer le gameplay de base en lui offrant de nouvelles options visuelles et une bande son techno à vous donner des hallucinations.

Les quatre jeux sont compatibles Xbox One et Xbox Series X/S. Quelle que soit votre console, vous pourrez donc profiter pleinement de cette sélection. Notez que Radiant Silvergun ne sera disponible gratuitement que pendant deux semaines, du 1er au 15 janvier 2022. De même pour Space Invaders que vous ne pourrez télécharger sans frais que du 16 au 31 janvier. Les deux autres titres seront disponibles pendant un mois, soit du 1er au 31 janvier pour Neurovoider, soit du 16 janvier au 15 février pour Aground.