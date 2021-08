Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de septembre 2021

Microsoft vient de lever le voile sur le nom des 4 jeux offerts dans le cadre de l'abonnement Xbox Games with Gold en septembre 2021. Pour la rentrée, l'éditeur américain offre Warhammer: Chaosbane, Mulaka, Zone of the Enders HD Collection et Samurai Shodown II.

Réglé comme une horloge, Microsoft a mis en ligne la liste des jeux offerts avec l’abonnement Xbox Games With Gold en septembre 2021. Comme toujours, l'éditeur permet de jouer à 4 jeux vidéo : 2 titres Xbox One et 2 titres Xbox 360. La rétrocompatibilité permet aux joueurs Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S de bénéficier des jeux Xbox 360 et des jeux Xbox One.

La liste des 4 jeux Xbox Games with Gold gratuits en septembre 2021

Pour commencer, on vous conseille d'installer Warhammer: Chaosbane, un jeu d'action RPG efficace qui se déroule dans un univers médiéval mêlé d'heroic Fantasy. Vous y incarnerez un homme, un nain, un elfe ou n'importe quelle créature. Ensuite, on vous invite à tester Mulaka, un jeu d’action et d’aventure qui vous emmènera au Mexique affronter les Tarahumara.

Warhammer: Chaosbane (39,99 €) : Disponible du 1er au 30 septembre sur Xbox One, Xbox Series X|S

(39,99 €) : Disponible du 1er au 30 septembre sur Xbox One, Xbox Series X|S Mulaka (19,99 €) : Disponible du 16 septembre au 15 octobre sur Xbox One, Xbox Series X|S

(19,99 €) : Disponible du 16 septembre au 15 octobre sur Xbox One, Xbox Series X|S Zone of the Enders HD Collection (29,99 €) : Disponible du 1er au 15 septembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

(29,99 €) : Disponible du 1er au 15 septembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Samurai Shodown II (9,49 €) : Disponible du 16 au 30 septembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

Sur Xbox 360, Microsoft propose Zone of the Enders HD Collection, une compilation de deux jeux de combat qui raviront les amateurs de mechas. Enfin, l'abonnement permet de jouer à Samurai Shodown II, un jeu vidéo de combat à l'ancienne où vous incarnez des samouraïs. Si la sélection du mois ne vous plaît pas, certains titres offerts le mois dernier sont toujours disponibles jusqu'à 31 août : Darksiders 3 et Garou : Mark of the Wolves.