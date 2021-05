Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de juin 2021

Microsoft vient de dévoiler le nom des 4 jeux offerts dans le cadre de l'abonnement Xbox Games with Gold en juin 2021. Ce mois-ci, le géant de l'informatique offre The King’s Bird, Shadows: Awakening, NeoGeo Battle Coliseum et l'excellent jeu de combat Injustice: Gods Among Us.

Microsoft vient d'annoncer la liste des jeux offerts avec l’abonnement Xbox Games With Gold en juin 2021 dans un communiqué sur son blog. Le géant américain permet de jouer à 4 jeux vidéo : 2 titres Xbox One et 2 titres Xbox 360. La rétrocompatibilité permet aux joueurs Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S de profiter des jeux Xbox 360 et des jeux Xbox One.

La liste des 4 jeux Xbox Games with Gold gratuits en juin 2021

On vous conseille d'abord de tester The King’s Bird, un jeu de plateformes indépendant qui se distingue par sa direction artistique soignée et lyrique. Vous évoluerez dans un monde secret dirigé par un tyran. Ensuite, jetez un oeil à Shadows: Awakening, un jeu d'aventure et d'action où vous incarnerez un démon capable d'aspirer l'âme de ses opposants. Le titre se distingue grâce à son système de combat tactique en temps réel.

The King’s Bird (19,99 €) : Disponible du 1er au 30 juin sur Xbox One, Xbox Series X|S

(19,99 €) : Disponible du 1er au 30 juin sur Xbox One, Xbox Series X|S Shadows: Awakening (29,99 €) : Disponible du 16 juin au 15 juillet sur Xbox One, Xbox Series X|S

(29,99 €) : Disponible du 16 juin au 15 juillet sur Xbox One, Xbox Series X|S NeoGeo Battle Coliseum (9,49 €) : Disponible du 1er au 15 juin sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

(9,49 €) : Disponible du 1er au 15 juin sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Injustice: Gods Among Us (29,99 €) : Disponible du 16 au 30 juin sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

Enchainez ensuite avec NeoGeo Battle Coliseum, un excellent jeu de baston en 2D qui ravira les amateurs de jeux vintage. Enfin, Microsoft permet de jouer à Injustice: Gods Among Us, un jeu de combat où Superman, Batman, le Joker, Green Arrow, Wonder Woman et consorts s'affrontent dans des duels épiques. Développé par les créateurs de Mortal Kombat, le tire propose aussi un mode histoire bien ficelé. On vous le conseille chaudement.