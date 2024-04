Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux à venir en mai 2024

Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass en mai 2024. Comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts entre action-aventure, du jeu narratif horrifique et un classique du créateur de It Takes Two.

Alors que nous nous apprêtons à entamer le mois de mai, Microsoft vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le catalogue du Xbox Game Pass. Et après un mois d'avril particulièrement riche en nouveautés, avec notamment Kona, le superbe Harold Halibut ou plus récemment Have A Nice Death et Manor Lords, que nous réserve la firme de Redmond pour ce première salve ?

Au regard de la liste, Microsoft est plutôt sur la réserve. Pour cause, 5 titres seulement vont rejoindre la bibliothèque du service en mai 2024. Et malheureusement, pas de sorties récentes à se mettre sous la dent, à l'exception de Stars Wars : Jedi Survivor d'ores et déjà disponible dans le Game Pass via EA Play.

Liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en mai 2024

Voyons ensemble dans le détail les titres inédites à venir sur le Xbox Game Pass ce mois-ci :

Have A Nice Death (Cloud, console & PC) – Disponible

Tomb Raider : Definitive Edition (Cloud, console & PC) – 2 mai

Kona II : Brume (Cloud, console & PC) – 7 mai

Little Kitty, Big City (Cloud, console & PC) – 9 mai

Brothers : A Tale of Two Sons (Cloud, console & PC) – 14 mai

Pour ceux qui cherchaient à (re)découvrir le reboot de la saga Tomb Raider opéré par Crystal Dynamics, le premier épisode fait son retour sur le Xbox Game Pass. L'occasion de revivre la première aventure de Lara Croft qui mêle survie, exploration, combats intenses et énigmes environnementales.

Les amateurs de jeux narratifs vont pouvoir également se jeter sur Kona II : Brume. Dans cette suite directe, les joueurs vont explorer “le cadre rustique d'un village minier du nord du Canada en 1970 et découvrez le mystère de l'étrange brume qui s'est emparée de la région”. Dans un tout autre genre, on vous conseille aussi de jeter un oeil à Brothers : A Tale of Two Sons. Ce classique acclamé par la critique est signé par Josef Fares, le créateur visionnaire de It Takes Two.