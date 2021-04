Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de mai 2021

Comme chaque mois, Microsoft déploie une nouvelle fournée de jeux gratuits à destination des abonnés au Xbox Live Gold. En mai 2021, les joueurs pourront mettre la main sur Armello, Dungeons 3, Lego Batman et Tropico 4.

Tandis que les abonnés au Xbox Game Pass ont pu la mettre sur la main sur une poignée de nouveaux titres comme plusieurs jeux de la saga Fable, c'est au tour des utilisateurs du Xbox Live Gold de recevoir gratuitement de nouveaux jeux en mai 2021. En premier lieu, les joueurs pourront s'essayer à Armello, “un jeu de plateau prenant vie dans l'univers sombre d'un conte de fées”. Ce jeu combine “la tactique du jeu de cartes, la richesse du jeu de plateau stratégique et des éléments de jeu de rôle”.

Ensuite, les fans de RTS et de jeux de stratégie pourront se faire un avis sur Dungeons 3. Dans ce titre signé Realmforge Studios, contrôlez et gérez votre propre donjon en tant que Seigneur des donjons maléfiques, recrutez de nouveaux monstres et placez des pièges avec malice pour tuer les aventuriers les moins méfiants.

Microsoft met l'accent sur la rétrocompatibilité

Ensuite, Microsoft fait donc la part belle à la rétrocompatibilité avec Lego Batman et Tropico 4. Le premier reprend évidemment à la lettre la formule à succès des jeux Lego, c'est-à-dire du combat, des énigmes, de la construction, et une tonne de personnages à incarner, tous issus de l'univers du Chevalier noir bien entendu.

Quant au second, vous pourrez y retrouver tout le sel de la saga Tropico. Dans la peau d'un dictateur, menez la politique de votre jeune pays d'une main de fer. On retrouve l'humour noir de la série, avec quelques ajouts bienvenus côté gestion, à l'instar des évènements aléatoires (comme les catastrophes naturelles), la possibilité de nommer ses ministres et de prendre contact avec d'autres puissances étrangères. Un épisode particulièrement apprécié par les fans.

Pour rappel, il est maintenant possible de jouer à plus de 50 jeux gratuits sans abonnement Xbox Live Gold. Jusqu'alors, la majorité des free-to-play comme Apex Legends, Fortnite ou encore Warzone nécessitaient d'être abonné Xbox Live Gold pour y jouer. Ce n'est désormais plus le cas. Les joueurs pourront ainsi jouer sans surcoût aux futurs jeux gratuits, à l'instar du mode multijoueur de Halo Infinite.

