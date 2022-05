Xbox Game Pass : Trek to Yomi et This War of Mine, voici les jeux de mai 2022

Qui dit début de mois dit nouveaux jeux à venir sur le catalogue du Xbox Game Pass. Et justement, Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des titres inédits à venir sur son service de jeux à la demande. Au programme, des perles indépendantes prometteuses avec Trek To Yomi, Loot River sans oublier This of War Mine : Final Cut, un jeu qui résonne malheureusement que trop bien avec la guerre en Ukraine.

Alors que Microsoft vient d'enregistrer de nouveaux records de ventes en mars 2022 pour les Xbox Series X et Series S, le constructeur américain continue d'alimenter le catalogue du Xbox Game Pass, son Netflix du jeu vidéo. Après avoir accueilli 7 Days to Die ou encore Bugsnax à la fin avril, l'entreprise américaine vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir en mai 2022.

Les nouveaux jeux en mai 2022 sur le Xbox Game Pass

Une fois encore, Microsoft fait la part belle aux productions indépendantes avec des titres prometteurs comme Loot River ou encore Trek to Yomi. Mais avant de rentrer dans le détail, voici la liste exhaustive des jeux à venir sur le Xbox Game Pass :

Loot River (Cloud, Console & PC) – Disponible

Trek to Yomi (Cloud, Console & PC) – 5 mai

Citizen Sleeper (Cloud, Console & PC) – 5 mai

Danganronpa 2 : Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console & PC) – 10 mai

Eiyuden Chronicle : Rising (Cloud, Console & PC) – 10 mai

This War of Mine : Final Cut (Cloud, Console & PC) – 10 mai

NHL 22 (Console) via EA Play – 12 mai

On commence donc par Loot River, un rogue-like à la formule plutôt novatrice. Comme de nombreux titres du genre, vous serez amener à explorer des donjons hostiles générés aléatoirement, à tuer des ennemis redoutables pour améliorer vos capacités… et à mourir en boucle en raison d'une difficulté retorse. Néanmoins, la nouveauté réside dans les déplacements. En effet, votre personnage a la capacité de faire bouger les blocs sur lesquels il se déplace. Le jeu s'apparente donc à un mix ingénieux entre Dead Cells et Tetris. Original non ?

On poursuit avec Trek to Yomi, un jeu d'action-aventure conçu comme un véritable hommage aux films de samouraïs d'Akira Kurosawa, les Sept Samouraïs en tête. Entièrement en noir et blanc et développé par une seule personne, Trek to Yomi vous invite à assister à la chute de Hiroki contre les forces de mal et à son retour pour honorer sa promesse : sauver et protéger les gens de son village.

Quant à This War of Mine, ce jeu culte revient dans une version remastérisée avec des graphismes améliorés et des temps de chargements raccourcis, tandis que tous les DLC sortis à ce jour sont de la partie. Ce titre, qui vous met dans la peau d'un civil en temps de guerre, résonne particulièrement aujourd'hui, alors que le conflit fait rage en Ukraine.