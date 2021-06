Xbox Games with Gold : les jeux gratuits en juillet 2021

Comme d'habitude, Microsoft prend le temps de révéler la liste des nouveaux jeux gratuits offerts aux abonnés au Xbox Live Gold. En juillet 2021, les joueurs pourront donc mettre la main sur quatre titres, parmi le mythique Conker : Live & Reloaded.

Après avoir offert Tropico 4 en mai 2021, puis l'excellent jeu de combat Injustice en juin 2021, Microsoft vient d'annoncer une nouvelle fournée de jeux gratuits pour les abonnés au Xbox Live Gold. Au programme pour ce mois de juillet 2021, deux jeux Xbox One, un classique de la Xbox et un titre Xbox 360.

Pour rappel, la rétrocompatibilité que proposent les consoles Xbox One, Xbox Series X et Series S permet aux joueurs de profiter de la quasi-totalité des jeux sortis à ce jeu sur les différentes machines de Microsoft. Voilà pourquoi l'entreprise américaine en profite chaque mois pour remettre des classiques sur le devant de la scène, comme ce mois-ci avec le mythique et hilarant Conker : Live & Reloaded.

La liste des 4 jeux Xbox Games With Gold gratuits en juillet 2021

Évidemment, nous vous conseillons de vous jeter sur ce classique du catalogue Xbox. Même si le titre accuse bien évidemment le poids des années, il faut impérativement (re)découvrir les aventures de l'écureuil le plus déjanté et irrévérencieux de l'histoire du jeu vidéo. Et si vous aimez le cinéma, vous allez être servi, le jeu prend un malin plaisir à parodier de nombreux classiques du 7e art, comme Il faut sauver le soldat Ryan ou Star Wars.

Rock of Ages 3 : Make & Break vous mettra dans la peau d'une boule destructrice dans un univers qui rappelle fortement la folie des Monty Python. Ravagez tout ce qui se dresse sur votre chemin, et grâce à l'excellent éditeur de niveaux, construisez vos propres circuits et proposez-les à vos amis. On change d'ambiance avec Planet Alpha, un jeu d'action/plateforme dans lequel vous serez amené à survivre après le crash de votre vaisseau sur une planète inconnue et hostile. Mention spéciale à la direction artistique du titre, de toute beauté.

On conclut cette fournée avec Midway Arcade Origins. Cette compilation ravira les amateurs de jeux d'arcade, avec une sélection des meilleurs jeux d'arcade de l'éditeur Midway comme Defender, Gauntler ou encore Rampart. De quoi se remémorer de bons souvenirs, confortablement installé dans son canapé.

Planet Alpha (19,99 €) : Disponible en téléchargement du 1er au 31 juillet

Rock of Ages 3 : Make & Break (29,99 €) : Disponible en téléchargement du 16 juillet au 15 août

Conker : Live & Reloaded (9,99 €) : Disponible en téléchargement du 1er juillet au 15 juillet

Midway Arcade Origins : Disponible en téléchargement du 16 au 31 juillet

Source : Xbox