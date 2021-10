Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de novembre 2021

L'abonnement Xbox Games with Gold permet tous les mois à ses abonnés de jouer à 4 jeux compatibles avec Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series X. Pour occuper les longues soirées d'automne qui se profilent, Microsoft offre une sélection éclectique composée de Moving Out, Kingdom Two Crowns, Rocket Knight et Lego Batman 2 DC Super Heroes.

Quelques jours après Sony et son abonnement PlayStation Plus, Microsoft a révélé la liste des jeux offerts avec l’abonnement Xbox Games With Gold pour le mois de novembre 2021. Comme toujours, l'éditeur de logiciels permet de jouer à 4 jeux vidéo : 2 titres Xbox One et 2 titres Xbox 360. Heureusement, la rétrocompatibilité laisse les joueurs Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S profiter des titres conçues pour Xbox 360 et Xbox One.

Découvrez la liste des 4 jeux Xbox Games with Gold gratuits en novembre 2021

Pour commencer le mois de novembre, on vous conseille de tester Moving Out, un jeu de simulation où vous incarnez une entreprise de déménagement. Les premiers jours de novembre sont aussi marqués par l'arrivée de Rocket Knight, un jeu vidéo d'action et de plates-formes où vous incarnez un opossum.

Moving Out : Disponible du 1er au 30 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S

Dès le 16 novembre, vous pourrez ensuite tester Kingdom Two Crowns, un jeu de micro-stratégie qui permet au joueur de contrôler un roi soucieux d'étendre son royaume. Enfin, Microsoft offre aussi Lego Batman 2 DC Super Heroes, un jeu vidéo d'action/plates-formes qui se déroule dans l'univers Lego.