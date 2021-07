Xbox Games With Gold : voici les jeux gratuits en août 2021

Qui dit début de mois, dit nouveaux jeux “gratuits” pour les abonnés au Xbox Live Gold. Comme d'habitude, Microsoft vient de dévoiler la liste des titres offerts en août 2021. Au programme, l'excellent Darksiders 3, Yooka-Laylee, Lost Planet 3 et Garou : Mark of the wolves.

En juillet 2021, Microsoft avait mis l'accent sur les titres rétro pour sa sélection de juillet 2021. Et en juin 2021, les abonnés au Xbox Live Gold avaient pu mettre la main sur Injustice. Et comme nous approchons de la fin du mois, le constructeur américain vient de dévoiler la liste des jeux “offerts” aux abonnés au Xbox Live Gold en août 2021. Avec ces quatre titres, vous aurez largement de quoi vous occuper durant la fin de la période estivale.

Et justement, que nous réserve Microsoft ce mois-ci ? Commençons par l'excellent Darksiders 3. La série est devenue extrêmement populaire, notamment grâce à son habile mélange entre combats, explorations et plateformes, le tout soutenu par une direction artistique de haute volée. Et après avoir incarné les chevaliers de l'Apocalypse Guerre et Mort, vous voici dans la peau de Furie, la plus dangereuse des quatre.

Ici, vous devrez traquer inlassablement les incarnations des sept péchés capitaux, qui sèment la terreur sur une planète Terre déjà ravagée par la guerre. Si vous avez aimé les précédents volets, ce troisième épisode saura vous combler, on vous le garantit ! On change de registre avec Yokaa-Layle, la suite spirituelle de Banjo-Kazooie. Dans ce jeu de plateforme, “explorez des mondes vastes et mirifiques, rencontrez des personnages inoubliables et amassez des trésors” tout en luttant contre la maléfique entreprise Capital B.

Côté rétrocompatibilité, Microsoft met à l'honneur Lost Planet 3, le troisième volet de la saga phare de Capcom sur Xbox 360. Dans cette préquelle, vous pourrez en apprendre plus sur les secrets cachés de la planète EDN III. Bien entendu, le tout sera saupoudré d'affrontements nerveux contre des monstres gigantesques.

Enfin, le dernier titre offert en août 2021 n'est autre que Garou : Mark of the Wolves, le dernier volet de la saga Fatal Fury. Ce jeu de combat avait marqué les esprits grâce à son système de combat complexe et avancé composé de parades, de contres et de feintes. Le TOP pour Tactical Offensive Position System est l'autre principale nouveauté de cet épisode. À recommander pour les fans de jeux de baston à l'ancienne.

Source : Xbox