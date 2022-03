Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits d’avril 2022

Xbox Games With Gold, l'abonnement mensuel de Microsoft à destination des joueurs Xbox, permet de tester tous les mois 4 jeux. En avril, le géant de l'informatique propose une sélection composée de Another Sight, Hue, Outpost Kaloki X et MX vs ATV Live.

Microsoft vient de dévoiler la liste des jeux offerts avec l’abonnement Xbox Games With Gold en avril 2022. Cet abonnement permet de jouer à 4 jeux vidéo : 2 titres Xbox One et 2 titres Xbox 360. Grâce à la rétrocompatibilité, les joueurs d'une console Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S peuvent joueur aux titres développés pour Xbox 360 et Xbox One.

VOICI LA LISTE DES JEUX XBOX GAMES WITH GOLD GRATUITS EN AVRIL 2022

Pour bien commencer le mois d'avril, on vous conseille de tester Another Sight. Sorti en septembre 2018, ce jeu d'aventure 2D propose d'incarner Kit, une adolescente intrépide devenue aveugle suite à un accident. Vous évoluerez dans un Londres victorien et steam-punk, où vous rencontrerez un chat nommé Hodge.

Dans un second temps, on vous recommande Hue. Ce jeu de plateforme et de réflexion d'apparence sommaire où le joueur incarne un petit personnage à la recherche de sa mère disparue. Le jeu se distingue par sa direction artistique.

Another Sight : Disponible du 1er au 30 avril 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S

: Disponible du 1er au 30 avril 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S Hue : Disponible du 16 avril au 15 mai 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S

: Disponible du 16 avril au 15 mai 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S Outpost Kaloki X : Disponible du 1er au 15 avril 2022 sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: Disponible du 1er au 15 avril 2022 sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S MX vs ATV Live : Disponible du 16 au 30 avril 2022 sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

Du côté des titres Xbox 360, Microsoft offre Outpost Kaloki X, un jeu vidéo de type city-builder ultra coloré des années 2000. Ce jeu de gestion demande de tenir d'une main ferme une station spatiale dont les clients sont très exigeants. Enfin, Microsoft permet de jouer à MX vs ATV Live, un jeu de motocross.

Si la sélection mensuelle de Microsoft n'est pas à la hauteur de vos attentes, notez qu'un jeu offert le mois dernier, Street Power Soccer, est toujours disponible jusqu'au 15 avril 2022.