Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de mars 2022

L'abonnement Xbox Games with Gold permet chaque mois à ses abonnés de jouer à 4 jeux compatibles avec Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series X. En mars 2022, Microsoft propose de tester les titres suivants sur votre console : The Flame in the Flood, Street Power Soccer, Sacred 2 Fallen Angel et SpongeBob’s Truth or Square.

Fidèle à son planning habituel, Microsoft vient de révéler la liste des jeux offerts avec l’abonnement Xbox Games With Gold en mars 2022. Pour mémoire, cet abonnement permet de jouer à 4 jeux vidéo : 2 titres Xbox One et 2 titres Xbox 360. Grâce à la rétrocompatibilité, les joueurs Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S peuvent profiter des titres conçus pour Xbox 360 et Xbox One.

Voici la liste des jeux Xbox Games with Gold gratuits en mars 2022

Pour commencer le dernier mois de l'hiver, on vous conseille de tester The Flame in the Flood. Dans ce jeu de survie sorti en 2016, une jeune fille voyage sur un radeau avec son chien. Le personnage évolue dans un futur lointain très différent de notre époque. Pour survivre, elle va devoir fabriquer tout ce dont elle a besoin. On enchaîne avec Street Power Soccer. Un jeu de football original qui devrait ravir les amateurs.

Passons maintenant aux titres lancés sur Xbox 360. Sacred 2 Fallen Angel. 2000 ans avant les évènements du premier opus, le joueur devra choisir son camps : ténèbres ou lumière. Ce jeu d'aventures propose d'affronter une foule d'ennemis différents. Enfin, Microsoft propose SpongeBob’s Truth or Square. Dans ce jeu dédié au célèbre personnage de dessin animé, Bob doit tout faire pour trouver la recette du pâté de crabe. Que pensez-vous des jeux offerts ? On attend votre avis dans les commentaires.