Vous vouliez un PC portable Nvidia RTX Spark ? Ils sont en rupture de stock avant même leur sortie

Déjà une pénurie pour les PC portable équipés d’une puce Nvidia RTX Spark ? ASUS et MSI auraient écoulé leur stock avant même la sortie officielle des ordinateurs.

Il y a quelques semaines, Nvidia annonçait RTX Spark, sa propre puce pour PC portable. Malgré les tentatives de Qualcomm avec ses SoC Snapdragon pour laptop, ARM reste marginal sur les écosystèmes Windows, alors qu’Apple a réussi sa transition en concevant lui-même ses composants, références du marché en termes de performances. Les premiers appareils propulsés par Nvidia RTX Spark étaient attendus au tournant, mais il risque d’être difficile de s’en procurer.

D’après le média taïwanais Economic Daily News, ASUS et MSI auraient écoulé l’intégralité de leur production d’ordinateurs portables équipés de la puce RTX Spark, avant même qu’ils soient officiellement disponibles sur le marché. Les deux fabricants auraient demandé des allocations supplémentaires à Nvidia pour répondre à la demande, mais on ne sait pas quand ils pourront être livrés.

Pénurie en perspective pour les PC portables Nvidia RTX Spark ?

Les ASUS ProArt P14 et P16 et le MSI Prestige N16 Flip AI+ seront livrés sous puce RTX Spark. Chez les autres constructeurs, on peut citer les Dell XPS, HP Omnibook X14 et Omnibook Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9N et Microsoft Surface Laptop Ultra. Si ASUS et MSI rencontrent des difficutés d’approvisionnement, il est possible que Dell, HP, Lenovo et Microsoft soient aussi concernés. Acer et Gigabyte devraient également lancer des produits sous RTX Spark, mais ils devront attendre une nouvelle vague de production.

La puce se décline en deux versions : le N1x, l’option la plus haut de gamme, et le N1 standard. Plus que le gaming ou le rendu 3D, les puces RTX Spark sont conçues pour faire tourner des modèles d’IA en local, nouvel enjeu majeur pour les professionnels, comme on a pu le voir avec les nouvelles puces M6 et M5 Ultra d’Apple. Nous avons pu voir tourner des ordinateurs portables RTX Spark lors du Computex 2026, nous avons compilé nos premières impressions dans un article dédié.

Nvidia promet une journée entière d’autonomie pour les PC portables sous RTX Spark, alors que les MacBook ont actuellement une avance con,fortable sur la concurrence sur ce point. Les machines seront aussi compatibles avec toutes les applications Windows 11, même si elles ne sont pas optimisées ARM.