L’iPhone Ultra profiterait bien de cette fonction clé, même si les maquettes présumées montrent le contraire

Apple va bientôt mettre fin à toutes les rumeurs. Le 9 septembre, la firme de Cupertino présentera son tout premier iPhone pliant. Mais en attendant, l’iPhone Ultra reste sous le feu des indiscrétions. La dernière en date concerne une fonctionnalité que l’on aurait pu croire absente à cause des derniers rendus fuités. Mais il n’en serait rien.

iPhone pliable
Crédit : Unbox Therapy

Apple est attendu au tournant avec son tout premier iPhone pliant, qui arrive sur le marché des années après que plusieurs constructeurs Android l’aient investi. Et forcément, une telle temporalité suscite de grandes attentes. L’iPhone Ultra – que l’on a un temps surnommé l’iPhone Fold dans nos colonnes – est scruté de toutes parts et fait l’objet de nombreux bruits de couloir.

À les écouter, on connaîtrait déjà tout de l’appareil alors même qu’il n’a pas encore été officialisé : ses dimensions, un écran aux angles arrondis malgré son design, l’absence de Face ID mais le retour de Touch ID, l’absence de téléobjectif également et l’abandon d’un nouvel accessoire, maquette présumée qui le dévoile en vidéo… Mais l’iPhone Ultra profiterait bien d’une fonctionnalité clé que ces derniers rendus ne laissent pas deviner.

L’iPhone Ultra devrait finalement prendre en charge la recharge MagSafe

Si l’on observe en détail aux derniers rendus et maquettes présumés du tout premier iPhone pliant, on constate qu’une fonctionnalité désormais démocratisée chez Apple est manquante : la compatibilité avec la recharge MagSafe. En effet, les dernières images en date ne montrent pas l’anneau magnétique emblématique de cette recharge sans fil (il l’était en revanche sur d’anciens rendus).

Mais selon le célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, l’iPhone Ultra prendrait bien en charge la recharge MagSafe. D’après notre confrère, dont les propos ont été relayés par GSMArena, Apple serait capable de l’intégrer à ce modèle, puisque la firme l’a déjà fait pour l’iPhone Air.

Cela reste encore de l’ordre de l’hypothétique. Mais nous devrions bientôt en avoir le cœur net. La confirmation – ou l’infirmation – de toutes ces rumeurs autour de l’iPhone Ultra est imminente. En effet, la présentation du tout premier iPhone pliant est attendue dans exactement une semaine au moment où nous rédigeons ces lignes.

La keynote de rentrée d’Apple est prévue le 9 septembre prochain et l’iPhone Ultra devrait partager l’affiche avec l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max – la sortie de l’iPhone 18 « classique » étant, si l’on en croit les spéculations, repoussée au printemps prochain, aux côtés de l’iPhone 18e.


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