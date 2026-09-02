Samsung Galaxy A56 : le smartphone passe à petit prix pendant cette vente flash

Le Samsung Galaxy A56 est de nouveau disponible à prix cassé, mais ça ne va pas durer. Durant le Local Day, vous avez la possibilité de l’acheter à 264 € seulement au lieu de 499 € en cumulant la promotion en cours avec le code PHD30 ! Mais attention, l’offre expire bientôt…

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Les codes promo sont de retour sur AliExpress. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour craquer. Durant le Local Day qui se déroule du 1er au 7 septembre, le géant du e-commerce brade de nombreux produits et vous donne la possibilité d’économiser jusqu’à 63 €.

Le Samsung Galaxy A56 n’échappe pas aux chutes de prix. Normalement en vente à 499 €, le smartphone est affiché à 294,58 €. C’est déjà un excellent prix pour un smartphone avec de telles caractéristiques, mais ça n’est pas tout. Avec le code PHD30, vous avez 30 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 264,58 € seulement. C’est un prix sacrifié ! En plus, le vendeur est basé en France et il est certifié Marque +. L’envoi est gratuit, rapide et vous avez le retour gratuit durant 90 jours si finalement vous changez d’avis.

Pour rappel, voici les différents codes à utiliser jusqu’au 7 septembre sur AliExpress. Ces codes sont cumulables avec les promotions en cours :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHD02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHD06

12 € de remise dès 99 € d’achat : PHD12

18 € de remise dès 149 € d’achat : PHD18

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHD30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHD45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHD63

Pourquoi craquer pour le Samsung Galaxy A56 ?

Le Samsung Galaxy A56 est un smartphone 5G puissant et endurant. Avec sa puce Exynos 1530 et ses 8 Go de RAM, vous profitez d’une fluidité à toute épreuve et des dernières fonctionnalités en matière d’intelligence artificielle. Vous disposez en plus d’un espace de stockage de 256 Go pour conserver vos précieux contenus sur votre smartphone.

Côté écran, le Galaxy A56 ne déçoit pas, bien au contraire. C’est un modèle équipé d’une belle dalle Super AMOLED de 6,7 pouces qui profite d’une définition Full HD+ (1080 x 2340 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La partie photo n’est pas en reste. Le smartphone est doté d’un module triple capteurs à l’arrière, à savoir un grand-angle 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle 12 MP et d’un capteur macro 5 MP. À l’avant, on retrouve un capteur 12 MP pour des selfies détaillés.

Enfin, avec sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45W, vous avez une autonomie confortable qui vous donne la possibilité de profiter de votre smartphone toute la journée sans avoir à le recharger.