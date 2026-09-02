Redmi Note 15 Pro 5G à prix cassé : appareil photo 200 MP, batterie très endurante… ce smartphone cumule les bons points

Conçu par Xiaomi, le Redmi Note 15 Pro 5G est un smartphone pas cher qui offre des caractéristiques très intéressantes. Batterie très endurante, appareil photo 200 MP, processeur 8 cœurs gravé en 4 nm, écran AMOLED 1,5K… Tout ça pour moins de 215 euros ! On vous explique comment profiter de cette offre.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez le smartphone pas cher avec le meilleur rapport qualité-prix ? On vous conseille vivement le combo AliExpress et Xiaomi. En effet, le site de vente en ligne propose régulièrement des promotions très intéressantes et la marque chinoise possède plusieurs marques qui conçoivent des smartphones à petit prix tout en offrant des specs plus qu’honorables.

Ainsi, vous pouvez trouver en ce moment sur AliExpress le Redmi Note 15 Pro 5G à prix cassé. Normalement disponible au prix de vente conseillé de 403 euros dans sa version 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, il est actuellement affiché à 244,74 euros. Et avec le code promo PHD30, son prix chute de 30 euros et passe à seulement 214,74 euros.

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ?

La première bonne note du Redmi Note 15 Pro 5G, c’est son endurance. En effet, il est équipé d’une batterie XXL de 6 580 mAh ainsi que de la charge rapide 45 W. Vous n’aurez donc jamais de problèmes d’autonomie avec ce modèle.

Côté photo, on trouve un impressionnant capteur principal de 200 MP, accompagné d’un ultra-grand-angle de 8 MP et d’un capteur selfie de 20 MP. Côté vidéo, vous pourrez enregistrer des fichiers en 4K à 30 images par seconde.

Sous le capot, on trouve une puce octo-core Mediatek Dimensity 7400-Ultra gravée en 4 nm, couplée à 8 Go de RAM et à un espace de stockage de 256 Go. Enfin, l’écran de 6,83 pouces est une dalle AMOLED avec une définition de 2772 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui vous offre un rendu fluide, contrasté et détaillé.