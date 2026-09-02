Xiaomi 18 Fold : voici les premiers visuels officiels, l’iPhone pliable n’a qu’à bien se tenir

Xiaomi a officialisé la date de lancement de son 18 Fold, un nouveau format de smartphone pliable. Son design et la taille des écrans sont déjà révélés.

C’est officiel, le Xiaomi 18 Fold sera lancé le 7 septembre 2026. Le constructeur a publié plusieurs visuels de son nouveau smartphone pliable sur ses réseaux sociaux. Comme prévu, il s’agit d’un format inédit chez la marque, avec un ratio qui fait la part belle à la largeur plutôt qu’à la longueur. C’est le design tendance du moment, qu’on a déjà pu tester avec le Galaxy Z Fold 8 de Samsung, et qui sera aussi adopté par le tout premier iPhone pliable, dont la présentation est d’ailleurs prévue deux jours après celle du Xiaomi 18 Fold.

Le Xiaomi 18 Fold ressemble beaucoup à ce que l’on a pu voir jusqu’ici de l’iPhone pliable à venir, que ce soit au niveau de la charnière ou des coins très arrondis. La disposition des capteurs photo est par contre différente, avec trois capteurs et un LED Flash alignés à l’horizontale. Xiaomi a choisi de communiquer sur le coloris “Nishino Red” de son appareil, alors qu’un rouge cerise est attendu comme la couleur phare des prochains iPhone 18 Pro.

Après le Samsung Galaxy Z Fold 8, le Xiaomi 18 Fold devance l’iPhone pliable pour le nouveau design à format large

Côté fiche technique, Xiaomi a confirmé la taille de la diagonale des écrans. L’affichage externe mesure 5,38 pouces, l‘écran interne pliable 7,58 pouces. Ces dimensions sont très proches de celles du Galaxy Z Fold 8. L’écran principal devrait offrir un ratio d’image proche du 4:3. Le fabricant explique que l’écran secondaire est particulièrement approprié pour un usage à une main.

Pour le reste des caractéristiques, il faudra attendre l’annonce de la semaine prochaine. On sait seulement que le Xiaomi 18 Fold est propulsé par la nouvelle puce maison Xring O3 gravée en 3 nm, qui promet des performances de haute volée. Un benchmark indique aussi que le smartphone dispose d’une ocnfiguration à 16 Go de RAM.

Le Xiaomi 18 Fold sortira bientôt en Chine, mais nous n’avons pas d’information quant à une disponibilité en Europe. Son prix sera scruté de près, il sera intéressant de voir où il se positionne par rapport au Galaxy Z Fold 8 et à l’iPhone pliable.