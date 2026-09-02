Xiaomi 18 Fold : voici les premiers visuels officiels, l’iPhone pliable n’a qu’à bien se tenir

Xiaomi a officialisé la date de lancement de son 18 Fold, un nouveau format de smartphone pliable. Son design et la taille des écrans sont déjà révélés.

Xiaomi 18 Fold
Crédit : Xiaomi

C’est officiel, le Xiaomi 18 Fold sera lancé le 7 septembre 2026. Le constructeur a publié plusieurs visuels de son nouveau smartphone pliable sur ses réseaux sociaux. Comme prévu, il s’agit d’un format inédit chez la marque, avec un ratio qui fait la part belle à la largeur plutôt qu’à la longueur. C’est le design tendance du moment, qu’on a déjà pu tester avec le Galaxy Z Fold 8 de Samsung, et qui sera aussi adopté par le tout premier iPhone pliable, dont la présentation est d’ailleurs prévue deux jours après celle du Xiaomi 18 Fold.

Le Xiaomi 18 Fold ressemble beaucoup à ce que l’on a pu voir jusqu’ici de l’iPhone pliable à venir, que ce soit au niveau de la charnière ou des coins très arrondis. La disposition des capteurs photo est par contre différente, avec trois capteurs et un LED Flash alignés à l’horizontale. Xiaomi a choisi de communiquer sur le coloris “Nishino Red” de son appareil, alors qu’un rouge cerise est attendu comme la couleur phare des prochains iPhone 18 Pro.

Après le Samsung Galaxy Z Fold 8, le Xiaomi 18 Fold devance l’iPhone pliable pour le nouveau design à format large

Côté fiche technique, Xiaomi a confirmé la taille de la diagonale des écrans. L’affichage externe mesure 5,38 pouces, l‘écran interne pliable 7,58 pouces. Ces dimensions sont très proches de celles du Galaxy Z Fold 8. L’écran principal devrait offrir un ratio d’image proche du 4:3. Le fabricant explique que l’écran secondaire est particulièrement approprié pour un usage à une main.

Xiaomi 18 Fold
Crédit : Xiaomi

Pour le reste des caractéristiques, il faudra attendre l’annonce de la semaine prochaine. On sait seulement que le Xiaomi 18 Fold est propulsé par la nouvelle puce maison Xring O3 gravée en 3 nm, qui promet des performances de haute volée. Un benchmark indique aussi que le smartphone dispose d’une ocnfiguration à 16 Go de RAM.

Le Xiaomi 18 Fold sortira bientôt en Chine, mais nous n’avons pas d’information quant à une disponibilité en Europe. Son prix sera scruté de près, il sera intéressant de voir où il se positionne par rapport au Galaxy Z Fold 8 et à l’iPhone pliable.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

HTC Vive Eagle : voici les nouvelles lunettes connectées boostées à l’IA qui respectent votre vie privée et celle des autres

HTC rejoint la liste des constructeurs proposant leurs propres lunettes connectées avec les Vive Eagle, présentées à l’occasion de l’IFA 2026. Bien consciente de l’enjeu sur la vie privée que…

Fini la corvée du réglage des lampes connectées grâce à cette nouveauté IA signée Philips Hue

Les éclairages intelligents multiplient les possibilités, mais leur configuration réclame encore de longues minutes. Philips Hue compte éviter cette corvée avec une fonction dévoilée pendant l’IFA de Berlin. Une autre…

Philips : AmbiScape, la nouvelle évolution d’Ambilight, repousse encore les frontières de l’immersion

Ambilight est la technologie phare de Philips : elle offre aux utilisateurs une expérience visuelle plus immersive en repoussant les frontières de l’image au-delà du téléviseur, que vous suiviez un…

Jusqu’à 350 Go à 0 € par mois : les forfaits sans engagement de La Poste Mobile sont gratuits pendant quatre mois

La Poste Mobile met à zéro le prix de ses forfaits sans engagement. La gratuité dure quatre mois et concerne toute la gamme : 130, 250 ou 350 Go. L’offre est…

Xiaomi TV Box S 3 : la box TV qui rajeunit votre télévision est à prix cassé

Vous voulez une nouvelle TV pour remplacer votre vieil écran ? Avant de dépenser plusieurs centaines d’euros dans un modèle récent, nous avons une solution beaucoup moins chère à vous…

Le Pixel 12 Pro Fold emprunterait à Apple cette astuce pour en finir avec sa pliure

La marque formée au centre de l’afficheur demeure l’imperfection la plus évidente des téléphones pliants. Google voudrait presque l’effacer avec son Pixel 12 Pro Fold à venir. Pour y parvenir,…

WhatsApp : n’importe qui peut voir vos photos sans déverrouiller votre smartphone

Un internaute dévoile comment il est possible d’utiliser WhatsApp pour voir les photos stockées sur votre smartphone, même s’il est verrouillé. La faille ne concerne pas tout le monde, mais…

One UI 9 débarque déjà sur les Galaxy S23, on n’arrête plus Samsung

Décidément, Samsung ne perd pas une minute pour rendre disponible sa nouvelle surcouche sur ses smartphones plus anciens. Peu de temps avec les Galaxy S25 et les Galaxy S24, c’est…

On a vu le Xiaomi 18 Fold en vrai et il y a une mauvaise nouvelle

Finies les rumeurs et autres rendus officiels. À l’IFA de Berlin, nous avons pu vraiment voir le futur smartphone pliable de Xiaomi au format passeport : le Xiaomi 18 Fold….

L’application Now Playing des Pixel se refait une beauté, voici ce qui change

Google continue de mettre ses applications à jour avec une interface revisitée et harmonisée entre ses différents services. Au tour de Now Playing de profiter d’un lifting sur les smartphones…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.