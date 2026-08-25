Apple présente les puces M6 et M5 Ultra, qui vont équiper les prochains Mac et MacBook

Nouvelle génération de puces chez Apple. La famille des M5 accueille un modèle Ultra tout en puissance, tandis que le M6 est le premier conçu à partir d’une gravure en 2 nm.

Apple lance deux nouvelles puces : les M6 et M5 Ultra. La première va équiper le Mac mini 2026, la seconde va propulser l’impressionnant Mac Studio 2026. Et d’autres produits sortiront dans les mois à venir avec ces puces, dont notamment le fameux MacBook Pro avec écran OLED tactile, et sans doute une révision du MacBook Air.

Le M6 est la première puce d’Apple gravée en 2 nm, en attendant l’A20 Pro des iPhone 18 Pro. Il intègre un double Neural Engine 16 cœurs, jusqu’à 2 fois plus puissant que les générations précédentes, pour exécuter des traitements d’IA. Son CPU dispose de 12 cœurs (deux super cœurs, quatre cœurs de performance et six cœurs à haute efficacité énergétique), deux de plus que sur la puce M5. L’entreprise promet “les performances monothreads les plus rapides au monde”, ainsi que des performances multithreaded jusqu’à 1,2 fois plus rapides que la puce M5, et jusqu’à 2,4 fois plus rapides que la puce M1.

M5 Ultra, la puce de tous les records

Le GPU passe lui à 12 cœurs, contre 10 sur le M5. Chacun de ces cœurs embarque son propre Neural Accelerator. “Ce design procure des pics de performance pour l’IA près de 30 % supérieurs à ceux de la M5, et plus de 8 fois supérieurs à ceux de la M1, ce qui accélère considérablement le traitement des prompts lors de l’exécution de grands modèles de langage sur l’appareil”, précise Apple. Pour les graphismes, nous avons une mise à jour de l’architecture de shader, la mise en cache dynamique et le ray tracing accéléré au niveau matériel au rayon des nouveautés.

Le M5 Ultra est la puce la plus puissante au catalogue d’Apple. Elle s’adresse aux professionnels qui ont besoin des meilleures performances pour le rendu 3D complexe, les effets visuels, l’analyse scientifique et l’exécution de modèles d’IA avancés qui nécessitent une énorme puissance de calcul en local.

Son CPU compte jusqu’à 36 cœurs, dont 12 super cœurs et 24 cœurs de performance, pour des résultats monothreads jusqu’à 1,25 fois supérieurs et multithreads jusqu’à 1,3 fois supérieurs à ceux de la puce M3 Ultra. Le GPU n’est pas en reste : jusqu’à 80 cœurs (avec un Neural Accelerator dans chaque cœur), de quoi offrir des performances d’IA jusqu’à 4,5 fois supérieures à celles de la puce M3 Ultra et plus de 6 fois supérieures à celles de la puce M1 Ultra. Les performances graphiques sont quant à elles jusqu’à 40 % supérieures à celles de la puce M3 Ultra.