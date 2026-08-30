Grosse remise sur cette shampouineuse Shark qui détache vos canapés, tapis et sièges de voiture sans effort

Le Shark StainStriker HairPro Pet retire les taches laissées sur le canapé, la moquette et différents textiles, notamment celles causées par les animaux de compagnie. Il cumule actuellement deux remises sur le site de la marque, qui font baisser son prix de 30%.

Shark StainStriker HairPro Pet

Une grosse shampouineuse n’est pas toujours nécessaire pour remettre au propre un fauteuil très entaché, un tapis ou la banquette arrière de la voiture. Plus compact, le Shark StainStriker HairPro Pet se concentre sur les petites surfaces difficiles à nettoyer à la main, surtout lorsque des poils se sont mêlés à une tache humide.

Shark l’affiche actuellement à 178,99 € au lieu de 229,99 €, mais vous pouvez bénéficier d’une seconde réduction de 10% avec le code PASN10 à saisir au panier. Ces deux remises ramènent le prix à 161,09 €, ce qui correspond à une réduction totale de 30%. Vous réalisez une économie de 68,90 €.

Le Shark StainStriker HairPro Pet même les poils mouillés

Sur cette version HairPro Pet, l’aspiration a été adaptée aux poils d’animaux, y compris lorsqu’ils sont mouillés. Ils sont récupérés sans former les amas susceptibles de boucher le conduit ou de s’enrouler dans l’appareil. C’est un point appréciable lorsqu’on s’occupe d’une surface très chargée.

Le nettoyage utilise deux formules qui s’activent ensemble au moment de la pulvérisation : l’une détache les saletés incrustées, l’autre cible les marques plus tenaces et les odeurs. Après avoir envoyé le produit dans les fibres, il suffit de frotter avec l’embout approprié puis de repasser dessus pour aspirer l’eau sale. Aucun prétraitement n’est demandé.

Pour s’adapter aux différentes surfaces, Shark accompagne sa machine de quatre accessoires : un extracteur de poils, une tête pour les saletés laissées par les animaux, un embout large destiné aux taches difficiles et un suceur plat. Ce dernier trouve plus facilement son chemin entre deux coussins ou le long d’un siège de voiture.

Un appareil facile à utiliser

Le StainStriker HairPro Pet pèse 3,5 kg. Sa poignée permet de le transporter sans difficulté majeure dans la maison. Le tuyau flexible laisse assez de liberté pour travailler sur des marches d’escalier ou sur les différentes parties d’un canapé sans déplacer constamment le bloc principal. Le cordon quant à lui mesure 4,5 mètres.

À l’intérieur, l’eau propre ne se mélange jamais à celle qui vient d’être aspirée puisque chacune dispose de son propre réservoir. L’entretien a également été prévu pour éviter une longue séance de démontage après le nettoyage : en pressant l’embout contre le port Rinse & Go, la solution circule dans le tuyau et rince les parties qui ont été en contact avec la saleté.

Pour laver plusieurs pièces entièrement recouvertes de moquette, une machine de plus grande capacité restera mieux adaptée. Ici, l’intérêt est surtout que l’appareil permet de gérer plus facilement les taches sur une surface raisonnable. On le sort dès qu’un verre se renverse, qu’un animal salit le tapis ou que le canapé commence à retenir les odeurs.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SharkNinja.


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