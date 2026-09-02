Bonne nouvelle pour les possesseurs d’un vieux Chromecast, tout n’est pas perdu

Durant plusieurs semaines, configurer de vieux Chromecast relevait de l’impossible. Leurs utilisateurs soupçonnaient Google d’avoir discrètement abandonné ces appareils. La firme vient finalement de clarifier la situation, avec une explication nettement moins inquiétante qu’escompté.

Les anciens appareils de streaming connaissent rarement une retraite tranquille. Depuis janvier, les premières générations de dongles conçus par Google multiplient les pannes. Des personnes équipées de ces modèles avaient déjà remarqué que plusieurs Chromecast n’acheminaient plus correctement les contenus vers leur écran TV. Faute de correctifs depuis longtemps, leur fonctionnement dépend totalement de l’infrastructure distante et du logiciel du fabricant. Un changement informatique suffit alors à provoquer une panne soudaine.

Les incidents ont progressivement empiré. Des commandes à distance associées aux Chromecast perdaient régulièrement leur connexion avec l’appareil, sans qu’une méthode habituelle réussisse à rétablir la situation. Une actualisation de Google Home a ensuite entraîné un problème autrement plus bloquant. Impossible désormais d’ajouter un vieux modèle ou de le faire réapparaître après remise à zéro. Sur les espaces de discussion, beaucoup d’internautes ont interprété cette panne comme l’indice d’un arrêt silencieux de la maintenance, alors qu’aucune communication n’avait été faite.

Une mise à jour de Google Home débloque enfin l’installation des anciens Chromecast

Google a officialisé le correctif dans une discussion Reddit où des internautes décrivaient cette panne depuis plusieurs semaines. La société indique que le souci est corrigé et demande aux utilisateurs touchés d’installer Google Home 4.26, ou une édition ultérieure, puis de recommencer le paramétrage du Chromecast comme pour son installation initiale. La procédure demande très peu de temps. Si cette tentative échoue encore, Google conseille de solliciter son assistance. Aucun nouveau retour aux réglages d’usine n’est nécessaire.

Avant l’arrivée de cette correction, une partie des utilisateurs avait imaginé des méthodes de fortune. Revenir vers une ancienne mouture de l’application ou créer un autre foyer permettait parfois de retrouver l’équipement perdu. Différentes enceintes, tout comme des Chromecast Audio, étaient elles aussi concernées. La chronologie avait accentué les inquiétudes, car les pages d’aide venaient d’écarter la majorité des références anciennes de la liste du matériel toujours pris en charge. Les internautes pouvaient donc hésiter entre une fin de vie réelle de ces dongles et un simple bug informatique. Il s’agissait bien d’un bug, et aucun élément ne condamne actuellement ces équipements commercialisés depuis plus de dix ans.