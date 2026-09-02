Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro : autonomie record et sports extrêmes, les nouvelles montres connectées vont faire mal à la concurrence

Huawei officialise ce mercredi 2 septembre la commercialisation en France de sa toute nouvelle gamme de montres connectées, les Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro.

Huawei poursuit sa stratégie de conquête du marché des objets connectés avec le lancement officiel en France de sa gamme flagship : la Huawei Watch GT 7 Series. Dévoilées ce 2 septembre au niveau mondial, les deux déclinaisons que sont la GT 7 standard et la version premium GT 7 Pro veulent allier l’élégance de l’horlogerie traditionnelle à la puissance des technologies de suivi sportif et de santé.

Entre matériaux premium, autonomie pouvant atteindre trois semaines et fonctionnalités de pointe dédiées à l’outdoor comme le ski et le cyclisme, le constructeur monte d’un cran en voulant séduire à la fois les sportifs exigeants et les utilisateurs en quête d’une élégante montre connectée.

Un design agréable et une autonomie toujours au top

Côté design, Huawei mise de nouveau sur des finitions particulièrement soignées. La Watch GT 7 se décline en deux formats de boîtier (46 mm et 41 mm) et propose jusqu’à huit coloris assortis de bracelets EasyCross en fluoroélastomère ou cuir composite.

Quant à la version haut de gamme GT 7 Pro (en 46 mm uniquement), Huawei sort le grand jeu en associant un boîtier central en alliage de titane, une lunette en céramique nanotechnologique et un verre en cristal de saphir ultrarésistant.

Les différentes montres de la gamme sont équipées d’un écran AMOLED de 1,47 pouce, qui offre une luminosité maximale de 3 000 nits, garantissant une lisibilité optimale même sous un grand soleil. À cela s’ajoute une étanchéité IP69 et 5 ATM, conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes.

Mais la gamme Watch GT de Huawei s’est toujours démarqué de la concurrence par son étonnante autonomie. Le constructeur récidive. Grâce à l’intégration de nouvelles batteries empilées à haute teneur en silicium et de technologies RF basse consommation, les modèles 46 mm (GT 7 et GT 7 Pro) promettent jusqu’à 21 jours d’autonomie en usage modéré (et 51 heures en suivi continu de trail), tandis que la version 41 mm atteint jusqu’à 14 jours d’utilisation.

Ski, cyclisme et suivi santé : une débauche d’innovations

Au-delà des matériaux, c’est sur le terrain logiciel et sportif que la Watch GT 7 Series marque une rupture. Huawei introduit pour la première fois dans l’industrie un mode de suivi complet du ski et du snowboard en salle, venant compléter les cinq modes outdoor dédiés aux sports de glisse.

Les amateurs de montagne peuvent désormais embarquer directement au poignet les cartes en relief de plus de 3 000 stations internationales via Huawei Santé, tout en profitant d’analyses de pointe : comptage des virages, calcul de la fréquence et mesure de la force G subie dans les courbes. Les cyclistes ne sont pas en reste grâce aux alertes prédictives de virages dangereux (Smart Turn / Sharp Turn Alerts), à la planification détaillée des dénivelés d’ascension (Climb Planning) et à la géolocalisation ultra-précise portée par le système GPS Sunflower AI-XDR, dont la précision de suivi est améliorée de 50 %. La version GT 7 Pro bénéficie quant à elle de modes exclusifs, dont une expérience de Golf avancée avec carte des parcours à 18 trous, calcul de distance ajusté à la pente et analyse de trajectoire.

La santé globale représente un autre temps fort de cette mise à jour. Grâce au nouvel assistant Trèfles Santé et son mode « alimentation » (suivi de l’eau, des calories et des repas), ainsi qu’au score de préparation physique Physical Readiness, on bénéficie d’un bilan matinal complet de la récupération. La montre analyse en continu la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), le niveau de stress, la qualité du sommeil ainsi que la fréquence respiratoire. En outre, la version Pro intègre en supplément la réalisation d’analyses ECG au poignet, la mesure de la rigidité artérielle et la détection de l’élasticité vasculaire. En matière de connectivité, la gamme est compatible avec les smartphones iOS et Android, prend en charge les applications tierces (comme Strava ou Komoot) et intègre le paiement sans contact grâce à Curve Pay.

Prix et disponibilité en France des Watch GT7

La gamme Huawei Watch GT 7 Series est disponible à la vente en France à compter du 2 septembre 2026 sur la boutique en ligne officielle de Huawei, au Flagship Store Huawei Opéra à Paris, ainsi que chez les revendeurs partenaires (Fnac-Darty, Boulanger, Amazon, i-Run et Orange Store).

Les tarifs officiels sont les suivants :

Huawei Watch GT 7 (46 mm) – bracelets jaune, bleu, noir ou cuir gris : 299,99 €

– bracelets jaune, bleu, noir ou cuir gris : 299,99 € Huawei Watch GT 7 (41 mm) – bracelets rose, bleu ou cuir gris : 299,99 €

– bracelets rose, bleu ou cuir gris : 299,99 € Huawei Watch GT 7 (41 mm) – bracelet en cuir composite blanc et lunette en céramique : 319,99 €

– bracelet en cuir composite blanc et lunette en céramique : 319,99 € Huawei Watch GT 7 Pro (46 mm) – bracelets fluoroélastomère jaune, vert ou noir : 429,99 €

Pour le lancement, une offre promotionnelle est mise en place du 2 septembre au 18 octobre 2026, permettant d’obtenir une réduction immédiate de 50 € sur l’ensemble de la gamme. Par ailleurs, chaque achat donne accès aux avantages Huawei MultiPass (comprenant 3 mois d’abonnement à Huawei Health+ et jusqu’à 90 jours offerts sur des applications partenaires comme Komoot ou Headspace) ainsi qu’au pack de garantie offert Worry-Free Care (protection écran, batterie et coque pendant 2 ans).