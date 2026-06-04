Le Computex 2026 n’est pas un salon comme les autres pour MSI. La marque y fête également ses 40 ans en sortant de nouveaux PC étonnants.

Le 4 août 1986. C’est la date à laquelle Micro-Star International, ou MSI pour les intimes, a été fondé. Depuis, la petite entreprise taïwanaise a bien grandi. Mais puisqu’il s’agit ici du Computex 2026, se déroulant à Taipei pour rappel, il paraît naturel que celle-ci profite de l’occasion pour fêter ses 40 ans un peu en avance. Et le moins que l’on puisse dire est qu’elle l’a fait avec panache en présentant de nouvelles éditions de ses meilleurs PC, en attendant l’avenir conjoint avec NVIDIA.

Le dragon chanceux de MSI pour le Titan 18 HX

On l’oublie souvent, mais la marque MSI a pour logo un dragon. Plus encore, son effigie n’est autre que Lucky le petit dragon rouge. Pour son anniversaire, quoi de plus naturel donc que de mettre la bête mythologique au centre d’une nouvelle configuration, comme il l’avait déjà fait auparavant avec la “Dragon Edition North Myth”.

Nous avons donc pu admirer sur le showfloor la bien nommée “Dragon Edition Draco Epic” du MSI Titan 18 HX, son PC portable le plus imposant et le plus puissant sur le marché actuellement. Et comme avec l’édition précédente, le constructeur ne s’est pas contenté d’un simple autocollant posé rapidement sur le châssis, mais a été beaucoup plus loin. Tous les détails de ce dragon et des constellations qui l’entourent ont du relief, de la texture, et ce petit côté caoutchouteux malgré tout, qui permet à la configuration de rester agréable sous les doigts.

Tout cela ne s’arrête pas à la coque supérieure puisqu’à l’intérieur, le repose-poignet gagne lui aussi un nouveau design. Ici, nous retrouvons surtout une sorte de ciel nuageux dans lequel plusieurs constellations ressortent, bien qu’il ne soit pas question du même traitement faute de devoir conserver un tant soit peu de confort à l’usage. Un choix qui fait son effet, bien que l’on conseillera à quiconque serait tenté par cette édition d’adapter les LED en conséquence ; le pavé tactile rouge de la démonstration fait un peu tache au milieu du ciel bleu.

Le ciel étoilé du MSI Prestige 14 Flip AI+

Le MSI Prestige 14 Flip AI+ revient dans une nouvelle édition qui a su totalement nous charmer. Le même traitement précédemment expliqué s’applique désormais à transformer ce “simple” ultrabook propulsé par les Intel Core Ultra 300 en une véritable œuvre d’art. Et non, il ne s’agit pas de la formule toute faite, mais un descriptif factuellement correct.

Car oui, il existe deux nouvelles éditions exclusives de cet ordinateur désormais : La nuit étoilée, et la nuit étoilée sur le Rhône. D’aucuns reconnaîtront les noms de deux tableaux majeurs de l’artiste Van Gogh, dont le travail se retrouve sur des MSI Prestige 14 Flip AI+ au châssis bleu nuit pour l’occasion.

Qu’on se le dise : le traitement est presque parfait. La texture propre à la peinture semble véritablement prendre vie au dos de ces ordinateurs portables pour leur donner une allure unique en leur genre. Si la sobriété est généralement le maître-mot dans ce segment, il sera absolument impossible de passer inaperçu en possédant ces configurations. Mais qui pourrait vraiment se plaindre face à l’occasion de se perdre une nouvelle fois dans ces chefs-d’œuvre ? L’une des plus grandes réussites du salon Computex 2026.

Une étincelle de RTX Spark

Le showfloor est aussi l’occasion pour MSI de mettre en avant ses machines RTX Spark, la future gamme de PC portables de Nvidia propulsée par ses propres SoC dédiés à l’intelligence artificielle agentique. Avant même que celle-ci n’arrive, les constructeurs partenaires tentent de nous convaincre… assez malhabilement, il faut le dire.

Le futur MSI Prestige N16 AI+ est en effet présent… mais sous cloche. Impossible donc de véritablement le prendre en main, bien qu’à vu d’œil, il semble tout à fait adopter les mêmes traits que le MSI Prestige 16 AI+ déjà sorti sur le marché. Rien d’étonnant puisque c’est la visée de cette nouvelle plateforme que d’offrir une immense puissance à des formats maîtrisés. Hélas, impossible d’en voir plus ; Nvidia veille sûrement au grain pour éviter toute sorte de fuites supplémentaires.

Jensen Huang a malgré tout MSI à la bonne, et ces derniers en sont bien heureux. Nous pouvons en effet retrouver sa signature sur le modèle exposé, quand le patron de Nvidia a levé devant le parterre de journaliste le mini PC MSI EdgeMesa N AI+ pour souligner le fait que RTX Spark serait disponible dans de nombreux formats. Si nous avons interdiction formelle de toucher une nouvelle fois, notre espoir est grand de voir ce petit bout de machine parfaitement inoffensif envoyé les 6144 coeurs CUDA promis par Nvidia.

La princesse de retour dans notre Crosshair

40 ans oblige, MSI a également ressorti du placard l’une de ses premières mascottes. La “Dragon Princess” se retrouve en effigie du MSI Crosshair 16 HX MLG Edition, variante nacrée du PC déjà bien connu et apprécié sur le marché. Si le Crosshair 16 HX est une exclusivité de la FNAC par chez nous, il n’est véritablement disponible qu’en noir.

Mais voilà : sur le salon, MSI nous a confirmé qu’il serait possible de retrouver cette sublime édition blanche en France. Comment ? En se battant pour sur les réseaux sociaux. La branche de notre beau pays semble en effet hésiter à en faire la demande auprès de sa distribution. Pour l’avoir vu de nos propres yeux : rien ne nous ferait plus plaisir.

Le MSI Crosshair 16 HX est en soi un excellent rapport qualité-prix sur le marché pour quiconque veut des performances tout en conservant un châssis assez élégant et léger à transporter. Ce nouveau coloris ne fait que magnifier l’ensemble pour lui faire atteindre de nouvelles hauteurs de prestance, ce que nous apprécions tout particulièrement.