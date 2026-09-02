Zendure casse encore les prix de sa gamme SolarFlow pour la rentrée

Du 1er au 15 septembre 2026, Zendure casse les prix sur sa gamme SolarFlow dans une seconde vague de promotions. Jusqu’à 880 € de remise sur un pack complet, l’occasion de franchir le pas et de commencer à rogner sur ses factures d’électricité.

On ne présente plus la marque Zendure, qui propose depuis plusieurs années des solutions de stockage d’énergie et des panneaux solaires particulièrement simples à mettre en œuvre. Après avoir renouvelé sa gamme SolarFlow en début d’année, le constructeur solde la fin de saison avec quatre configurations en promotion.

Pour qui produit déjà son électricité, le raisonnement tient en peu de mots. Sans batterie, le surplus produit à midi part sur le réseau à un tarif de rachat qui n’a rien de folichon, alors que la consommation du foyer grimpe le soir, quand les panneaux ne donnent plus rien. Une batterie décale cette énergie de quelques heures et la restitue au bon moment. Les solutions présentées ici s’installent sans toucher au tableau électrique.

Profiter de la Sunshine Sale chez Zendure

SolarFlow 2400 Pro

La batterie vedette de la marque bénéficie de la remise la plus musclée. Elle est proposée jusqu’au 15 septembre avec quatre panneaux solaires de 500 W, soit 2 000 Wc, au prix de 1 439 € au lieu de 2 319 €. L’économie atteint 880 €.

Ce modèle accepte jusqu’à 3 000 W d’entrée photovoltaïque, répartis sur quatre MPPT indépendants de 750 W. Le découpage a un intérêt très concret : deux orientations de toiture différentes, ou un ombrage de fin de journée sur une partie seulement des panneaux, ne viennent plus plomber la production de l’ensemble.

SolarFlow 2400 AC+

Cette solution totalement plug and play que nous avons testée dans nos colonnes est également concernée. Elle est actuellement vendue 839 € au lieu de 1 279 €, soit 440 € d’économie.

Son terrain de jeu, c’est la maison déjà équipée en toiture. Le couplage AC lui permet de se greffer derrière un onduleur existant, sans reprendre l’installation ni changer quoi que ce soit côté panneaux. Elle encaisse jusqu’à 3 200 W en entrée et restitue 2 400 W, de quoi faire tourner un lave-linge ou un lave-vaisselle sur la batterie plutôt que sur le réseau.

SolarFlow 1600 AC+ + 1 AB2000L

Cet ensemble constitué d’une solution de stockage et d’une batterie d’extension, pour une capacité totale de 3 840 Wh, devient franchement abordable : 959 € au lieu de 1 678 €, soit 719 € de réduction.

Même principe de couplage AC que sur la 2400 AC+, avec une puissance bidirectionnelle ramenée à 1 600 W. Le format vise les installations photovoltaïques modestes, et la capacité reste extensible par la suite en ajoutant des modules supplémentaires.

SolarFlow 800 Plus

Le ticket d’entrée de la gamme passe à 719 € au lieu de 999 €, soit 280 € d’économie, avec deux panneaux solaires de 500 W chacun. Ces derniers se branchent directement sur la batterie, qui embarque son propre MPPT ainsi qu’un onduleur de 800 W et 1,92 kWh de capacité.

L’appareil accepte jusqu’à 1 500 W d’entrée solaire, avec une tension de démarrage descendue à 14 V. En clair, il commence à produire tôt le matin et continue à gratter quelques watts par temps couvert, là où d’autres attendent un ensoleillement franc.

Et ce n’est pas tout…

Si vous craquez pour une SolarFlow 1600 AC+, un euro de plus suffit pour repartir avec une multiprise Zendure. Mais nous vous réservons une dernière et excellente surprise. En saisissant le code exclusif CCMBCM, vous bénéficierez de 5 % de réduction supplémentaire du 1er septembre au 1er novembre 2026 !

L’opération se termine le 15 septembre 2026, et toutes les offres sont regroupées sur la page promotions du site de la marque. Un dernier point avant de sortir la carte bleue : ces solutions se branchent certes sur une prise classique, mais les modèles qui dépassent les 800 W de sortie nécessitent une ligne électrique adaptée. Un coup d’œil au tableau avant la commande évite les mauvaises surprises.