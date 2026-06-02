ASUS muscle ses Zenbook et Vivobook avec l’IA et une autonomie record

ASUS profite du Computex 2026 pour renouveler ses ordinateurs portables grand public. Les nouveaux Zenbook 14 et Vivobook S misent tous sur l'intelligence artificielle. La marque promet plus de légèreté, d'autonomie et de puissance pour le quotidien.

Le marché du PC portable connaît une transformation profonde depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. Les fabricants intègrent désormais des puces dédiées pour accélérer les tâches du quotidien. Les modèles ARM gagnent aussi du terrain face aux processeurs traditionnels. Nous avions récemment testé un ultraportable ASUS sous puce Snapdragon, signe que cette bascule s'accélère. Le constructeur taïwanais profite de cet élan pour étoffer son catalogue.

Le salon Computex de Taïwan reste le rendez-vous idéal pour ce genre d'annonces. ASUS y dévoile chaque année ses nouveautés les plus marquantes. Notre test du Zenbook Duo montrait déjà l'ambition de la marque sur le segment des ultraportables. Cette fois, le fabricant présente deux familles distinctes pensées pour des usages différents. D'un côté le Zenbook haut de gamme, de l'autre le Vivobook plus abordable.

ASUS renouvelle ses Zenbook 14 et Vivobook S avec des puces dédiées à l'IA

Le Zenbook 14 occupe le sommet de cette nouvelle gamme. Ce modèle pèse seulement 1,2 kilo et adopte un châssis en Ceraluminum, un mélange d'aluminium et de céramique. ASUS propose au choix des processeurs Intel, AMD ou Snapdragon, avec jusqu'à 50 TOPS de puissance dédiée à l'IA. L'ordinateur revendique plus de 21 heures d'autonomie et un écran OLED. Il arrive dans deux nouveaux coloris baptisés Arctic Blue et Komodo Coral.

Les Vivobook S14 et S16 ciblent plutôt les étudiants et les budgets serrés. Ces portables adoptent un châssis tout en métal certifié selon la norme militaire MIL-STD 810H. La gamme repose exclusivement sur des puces Snapdragon X, avec jusqu'à 45 TOPS pour l'IA et plus de 25 heures d'autonomie. La recharge rapide remplit la batterie à 60 % en 49 minutes. Le modèle 14 pouces démarre à 1,36 kilo et mise sur un grand écran OLED.

La marque décline aussi ces Vivobook en versions Flip à charnière 360 degrés. Ces modèles passent du mode portable au mode tablette et acceptent le stylet ASUS Pen 3.0. Le constructeur accompagne enfin cette gamme d'un nouvel assistant baptisé Zenni Claw. Cet outil veut rendre l'IA agentique plus simple, en traitant une partie des données en local. Le fabricant n'a toutefois communiqué ni prix ni date de sortie précise.