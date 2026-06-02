ASUS muscle ses Zenbook et Vivobook avec l’IA et une autonomie record

ASUS profite du Computex 2026 pour renouveler ses ordinateurs portables grand public. Les nouveaux Zenbook 14 et Vivobook S misent tous sur l'intelligence artificielle. La marque promet plus de légèreté, d'autonomie et de puissance pour le quotidien.

zenbook 14 asus
ASUS Zenbook 14

Le marché du PC portable connaît une transformation profonde depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. Les fabricants intègrent désormais des puces dédiées pour accélérer les tâches du quotidien. Les modèles ARM gagnent aussi du terrain face aux processeurs traditionnels. Nous avions récemment testé un ultraportable ASUS sous puce Snapdragon, signe que cette bascule s'accélère. Le constructeur taïwanais profite de cet élan pour étoffer son catalogue.

Le salon Computex de Taïwan reste le rendez-vous idéal pour ce genre d'annonces. ASUS y dévoile chaque année ses nouveautés les plus marquantes. Notre test du Zenbook Duo montrait déjà l'ambition de la marque sur le segment des ultraportables. Cette fois, le fabricant présente deux familles distinctes pensées pour des usages différents. D'un côté le Zenbook haut de gamme, de l'autre le Vivobook plus abordable.

vivobookflip s16 vivobook s14
ASUS VivobookFlip S16 et Vivobook S14

ASUS renouvelle ses Zenbook 14 et Vivobook S avec des puces dédiées à l'IA

Le Zenbook 14 occupe le sommet de cette nouvelle gamme. Ce modèle pèse seulement 1,2 kilo et adopte un châssis en Ceraluminum, un mélange d'aluminium et de céramique. ASUS propose au choix des processeurs Intel, AMD ou Snapdragon, avec jusqu'à 50 TOPS de puissance dédiée à l'IA. L'ordinateur revendique plus de 21 heures d'autonomie et un écran OLED. Il arrive dans deux nouveaux coloris baptisés Arctic Blue et Komodo Coral.

Les Vivobook S14 et S16 ciblent plutôt les étudiants et les budgets serrés. Ces portables adoptent un châssis tout en métal certifié selon la norme militaire MIL-STD 810H. La gamme repose exclusivement sur des puces Snapdragon X, avec jusqu'à 45 TOPS pour l'IA et plus de 25 heures d'autonomie. La recharge rapide remplit la batterie à 60 % en 49 minutes. Le modèle 14 pouces démarre à 1,36 kilo et mise sur un grand écran OLED.

La marque décline aussi ces Vivobook en versions Flip à charnière 360 degrés. Ces modèles passent du mode portable au mode tablette et acceptent le stylet ASUS Pen 3.0. Le constructeur accompagne enfin cette gamme d'un nouvel assistant baptisé Zenni Claw. Cet outil veut rendre l'IA agentique plus simple, en traitant une partie des données en local. Le fabricant n'a toutefois communiqué ni prix ni date de sortie précise.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

State of Play juin 2026 : comment suivre en direct l’annonce de Wolverine et du prochain jeu Naughty Dog sur PS5 ?

Dans quelques heures se tiendra le prochain State of Play de Sony, qui donnera le coup d’envoi de l’édition 2026 du Summer Game Fest. Au programme, l’annonce des prochaines (et…

Grâce aux puces Nvidia RTX Spark, les PC portables Windows rivaliseraient enfin avec les MacBook sur l’autonomie

Le grand point faible des PC portables sous Windows pourrait bientôt être résolu. Nvidia annonce une autonomie d’une journée pour les appareils propulsés par ses nouvelles puces RTX Spark. Au-delà…

Ce robot d’ASUS devient si intelligent qu’il agit avant même que vous demandiez

ASUS pousse l’intelligence artificielle dans une nouvelle génération de robots compagnons. Ces machines ne se contentent plus de répondre, elles agissent seules à votre place. Elles visent d’abord les personnes…

Netflix, Disney et Apple viennent-ils de tuer le partage de compte ? Spliiit n’est pas de cet avis

Malgré une décision de justice donnant raison à Netflix, Disney et Apple sur certains points, la plateforme de partage de comptes Spliiit estime qu’il y a encore de l’espoir. Visée…

The Pirate Bay : vingt ans après la descente de police, voici le geste qui explique la survie du site

Il y a vingt ans, la police suédoise voulait rayer The Pirate Bay de la carte. Le site est pourtant toujours en ligne aujourd’hui. Tout s’est joué sur une décision…

Le prix du Ryzen 7 9800X3D chute de près de 40 % : cette offre ne va pas durer

Référence populaire auprès des joueurs sur PC, le Ryzen 7 9800X3D profite aujourd’hui d’une double réduction sur AliExpress. Son prix chute à seulement 336 €, ce qui représente un tarif…

Prime Day 2026 : Amazon dévoile les dates de ses promos exceptionnelles !

Le Prime Day s’apprête à faire son grand retour, et cette nouvelle édition s’annonce d’ores et déjà mémorable. Du 23 au 26 juin 2026, Amazon casse le prix de nombreux…

Huawei FreeClip 2 : 38 heures d’autonomie et jusqu’à 20 euros de réduction, c’est le moment de craquer

Confort, autonomie de 38 heures, qualité d’appel, et un nouveau coloris sorti récemment : les FreeClip 2 de Huawei profitent en ce moment d’une offre promotionnelle avec un code promo…

Asus TUF Gaming 16 (2026) : le puissant PC portable gamer se renouvelle

Asus présente une mise à jour de la gamme TUF Gaming avec le TUF Gaming 16 (2026) cherchant à allier performances et durabilité. Est-ce que le pari est réussi sur…

PC

La maison-mère de TikTok se lance dans l’automobile avec ce projet qui va surprendre

La maison-mère de TikTok veut transformer la voiture en assistant intelligent. Avec un constructeur chinois, elle prépare une marque automobile entièrement pensée autour de l’IA. Un premier modèle électrique pourrait…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.