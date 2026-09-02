Huawei Watch D3 : cette montre connectée dédiée à la santé a de sérieux arguments pour devenir votre meilleur allié

Huawei officialise ce 2 septembre 2026 plusieurs montres connectées et notamment la Watch D3. Prix, disponibilité, spécifications : voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle montre connectée dédiée au suivi de la santé – et surtout de la pression artérielle.

Huawei Watch D3
Crédits : Huawei

Huawei est à la conquête du marché des objets connectés et notamment des montres. C’est pourquoi la marque officialise ce 2 septembre à Munich non pas une mais trois gammes de montres connectées. Si la série Watch GT 7 est davantage spécialisée dans la performance et le sport en extérieur, la Watch D3 se focalise sur le suivi de la santé – à commencer par celui de la pression artérielle.

Entre design affiné pour un meilleur confort afin d’inciter un port prolongé, fonctionnalités de santé avancées, suivi de la pression artérielle de qualité médicale… La Watch D3 de Huawei à plusieurs sérieux arguments pour séduire ceux qui veulent prendre soin de leur santé – voire l’améliorer.

Un confort optimal pour recueillir les données nécessaires à un suivi de santé fiable

Pour obtenir un suivi de santé fiable et précis, notamment en matière de pression artérielle, il est indispensable de porter sa montre connectée tout au long de la journée et de la nuit afin que l’appareil puisse collecter un maximum de données.

Huawei a donc tenu à rendre sa Watch D3 la plus confortable possible. Et cela passe notamment par un boîtier encore plus fin et épuré : il fait 11,3 mm d’épaisseur et pèse seulement 40 g. mais également par un bracelet-manchette équipé d’un coussin d’air ultrafin de 25,5 mm afin de réduire la pression exercée sur le poignet.

Un suivi de la pression artérielle de qualité médicale polyvalent

Mais pour recueillir des relevés fiables et précis, le confort ne suffit pas : la montre connectée doit être calibrée pour. Et c’est ce qu’est la Huawei Watch D3, qui a obtenu le marquage CE conformément au Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux. Grosso modo : elle constitue un dispositif adapté au suivi de la pression artérielle de qualité médicale.

Comment ? En s’appuyant sur la collaboration entre un coussin d’air mécanique garantissant une détection précise ainsi qu’une compression efficace, un capteur haute précision et un algorithme de mesure adaptatif.

Mais également en prenant en charge la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) sur 24 heures. Les utilisateurs peuvent ainsi suivre les tendances et l’évolution globale de leur pression artérielle. La Watch D3 continue également de prendre en charge le mode Resting BP.

Puisque le sport est à double tranchant selon le profil de l’utilisateur, la Huawei Watch D3 intègre une fonction dédiée aux mesures de la pression artérielle avant et après l’exercice : l’utilisateur peut ainsi suivre son évolution après l’entraînement, mais avant cela il peut identifier s’il se trouve dans une plage adaptée pour pratiquer une activité physique ou si l’exercice présente un risque potentiel.

Un suivi de santé complet, en temps réel et sur le long terme

Et si la Huawei Watch 3D est spécialisée dans le suivi de la pression artérielle de qualité médicale, elle propose également un suivi complet de la santé grâce à plusieurs fonctionnalités. Health Community recense leurs données en un seul et même endroit et si la montre détecte une anomalie, elle peut envoyer une alerte en temps réel afin de favoriser une réaction rapide.

Parmi ces fonctionnalités de suivi de santé figure Health Glance, qui permet de générer en près d’une minute un rapport détaillé à partir de 11 indicateurs clés, tels que la pression artérielle, la fréquence cardiaque ou encore la quantité d’oxygène sanguin.

Health Insights offre un aperçu des tendances liées au sommeil et à l’activité sur le long terme et permet de sensibiliser les utilisateurs afin de les aider à adopter de meilleures habitudes pour leur santé.

Prix et disponibilité en France

La Huawei Watch D3 se décline en trois coloris : noir, blanc et or moka. Elle sera disponible en France dès le 29 septembre au prix de 449,99 euros. Vous pourrez la retrouver aussi bien sur le site officiel de Huawei, dans le Flagship Store Huawei Opéra à Paris, mais également chez les revendeurs partenaires, à savoir Boulanger, Fnac-Darty, Amazon et Orange Store.

L’achat d’une Huawei Wath D3 donne accès au Huawei MultiPass, qui comprend plusieurs avantages tels que 3 mois d’abonnement Huawei Health+ et jusqu’à 90 jours d’abonnement premium gratuit sur des applications partenaires dédiées au fitness et au bien-être, comme komoot ou Headspace. De plus, un abonnement Premium d’un mois aux cadrans de montre est inclus ; tandis qu’un pack Worry-Free Care est offert.


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