Asus TUF Gaming 16 (2026) : le puissant PC portable gamer se renouvelle

Asus présente une mise à jour de la gamme TUF Gaming avec le TUF Gaming 16 (2026) cherchant à allier performances et durabilité. Est-ce que le pari est réussi sur le papier ? Voyons ce que cette machine a sous le capot.

Il y a du décidément du nouveau chez Asus. L'entreprise Taïwanaise a profité de l'événement Computex pour dévoiler ses prochains appareils. Parmi eux, le TUF Gaming 16 (2026), qui vient compléter la série présentée comme un entre-deux entre les machines de pointe très onéreuses et les entrées de gamme vite dépassés. On retrouve le châssis noir avec un revêtement anti-traces de doigts qui rend l'appareil plus discret que certains modèles orientés jeux.

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L'ergonomie a été revue en plaçant les ports d'entrée/sortie à l'arrière, histoire de ne pas se retrouver avec des câbles qui gênent juste à côté de la souris Appellation “Gaming” oblige, le nouveau TUF se doit de proposer des caractéristiques dignes de ce nom. Intéressons-nous donc à ce qu'il cache à l'intérieur.

Asus TUF Gaming 16 (2026) : fiche technique

Il existe plusieurs versions du PC portable Asus TUF Gaming 16 (2026). Nous indiquons dans les caractéristiques qui suivent les composants dont nous avons connaissance au moment de publier cet article :

Dimensions : 357 x 259,9 x 19,4/26,9 mm

: 357 x 259,9 x 19,4/26,9 mm Poids : 2,2 kg.

: 2,2 kg. Écran : dalle 16 pouces, jusqu'à IPS avec définition de 2 560 x 1 600 pixels, format 16:10, fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, temps de réponse 3 ms, gamme colorimétrique 100 % sRGB.

: dalle 16 pouces, jusqu'à IPS avec définition de 2 560 x 1 600 pixels, format 16:10, fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, temps de réponse 3 ms, gamme colorimétrique 100 % sRGB. Clavier : rétroéclairé.

: rétroéclairé. Processeur : jusqu'à Intel Core i7 14650HX.

: jusqu'à Intel Core i7 14650HX. Carte graphique : jusqu'à Nvidia RTX 5070 pour ordinateur portable.

: jusqu'à Nvidia RTX 5070 pour ordinateur portable. Mémoire RAM : 2 emplacements, jusqu'à 64 Go DDR5 5600.

: 2 emplacements, jusqu'à 64 Go DDR5 5600. Stockage : 2 emplacements pour SSD, jusqu'à 1 TO M.2 2280 PCIe 4.0 chacun.

: 2 emplacements pour SSD, jusqu'à 1 TO M.2 2280 PCIe 4.0 chacun. Batterie : 63 Wh.

: 63 Wh. Connectique : 1 x jack 3,5 mm. 1 x HDMI 2.1 FRL. 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C avec support DisplayPort 2.1. 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A. 1 x USB 2.0 Type-A. 1 x port RJ45 LAN.

: Réseau : prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Comme vous le voyez, il manque encore des informations plus précises pour se faire une idée, notamment le détail des différentes configurations. Sur le papier, la plus puissante est en effet alléchante. Elle fera tourner les jeux les plus exigeants en qualité Élevée, voire Ultra sans faillir. Pour ne pas surchauffer, l'Asus TUF Gaming (2026) est doté d'un système de refroidissement basé sur 3 caloducs et deux ventilateurs à 80 pales. En mode Turbo, leur niveau sonore se limite à 40 dB, ce qui correspond à une conversation sur un ton normal.

Asus TUF Gaming 16 (2026) : prix et disponibilité

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Asus n'a pas communiqué de date de sortie pour le PC Portable TUF Gaming 16 (2026). Pas plus qu'un prix, ou plutôt des prix vu que plusieurs configurations seront disponibles au final. Il est probable qu'avec la crise de la RAM qui fait gonfler la facture de tous les appareils électroniques, la marque préfère rester prudente et attendre le dernier moment pour annoncer ses tarifs. La seule chose que l'on sait, c'est qu'Asus promet un “rapport qualité-prix exceptionnel aux gamers du monde entier“.

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N'espérez pas un PC accessible à tout le monde pour autant. La puissance a un prix et celui de la gamme TUF Gaming actuelle démarre à 1 700 euros pour le modèle le moins cher. Plus qu'à attendre l'ensemble des éléments nécessaires afin de voir si le nouveau TUG Gaming 16 de 2026 reste dans la lignée de ses prédécesseurs se voulant “durables et abordables“.