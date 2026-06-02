Nvidia RTX Spark : toutes les applications Windows 11 seront-elles compatibles ?

Avec RTX Spark, Nvidia veut réinventer Windows ARM. Mais toutes les applications Windows 11 seront-elles compatibles ? Jensen Huang évoque cette problématique.

DGX Spark Nvidia
Crédit : Nvidia

Lors du Computex 2026, Nvidia a bouleversé l'industrie informatique en annonçant sa première puce ARM pour PC portables sous Windows, concurrente des Snapdragon X de Qualcomm. La RTX Spark va équiper des laptops chez Asus, Lenovo, HP, Dell ou encore MSI. Même Microsoft va s'y mettre avec sa prochaine Surface Laptop Ultra. Ce ne sont encore que des promesses et il va falloir mettre cette puce à l'épreuve pour confirmer ou non ses capacités, mais Nvidia entend clairement redéfinir l'expérience Windows sous ARM et titiller la domination des MacBook d'Apple.

Quand on parle de Windows sous ARM, une question revient systématiquement : celle de la compatibilité des programmes. Cette problématique a largement freiné l'adoption des premiers modèles de PC portables adoptant une architecture ARM. Mais la situation s'est améliorée au fil des années. Et l'arrivée de Nvidia sur ce marché pourrait encore permettre de franchir un palier.

Toutes les applications Windows 11 compatibles avec Nvidia RTX Spark grâce à l'émulation ?

“Absolument toutes les applications créées par Nvidia et toutes les applications exécutées par Windows” seront compatibles avec RTX Spark, affirme Jensen Huang, PDG de Nvidia. “Microsoft et Nvidia ont optimisé chaque élément avec une méticulosité extrême, si bien que cet ordinateur peut faire tourner absolument tout ce qui a jamais été créé”, ajoute-t-il.

Nous n'avons pas de détails, mais il semble évoquer une couche de compatibilité entre architecture x86 et ARM, puisque toutes les apps ne peuvent pas disposer d'une version ARM native juste en claquant des doigts. Il sera intéressant d'en savoir plus à ce sujet à l'avenir. L'émulateur Windows Prism fait sans doute partie du système permettant cette prise en charge complète des logiciels. Windows 11 a d'ailleurs reçu l'année dernière le support d'AVX et AVX2, qui permettent à certaines applications et aux jeux x86 de fonctionner de manière plus fluide sur ARM.

Nvidia fait savoir que RTX Spark exécute aussi les agents IA. On sait aussi que les Verts sont attendus en ce qui concerne l'autonomie, annoncée comme conséquente.


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