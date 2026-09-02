Alliage de titane, verre saphir ultra-résistant, luminosité record et suivi sportif affûté : la Huawei Watch GT 7 Pro vise le sommet de la catégorie “outdoor”. Après quelques jours d’utilisation au poignet, découvrez notre premier verdict sur cette montre qui entend surclasser la concurrence sur l’autonomie et le confort d’affichage.

Lorsqu’on sort la Huawei Watch GT 7 Pro de sa boîte, l’impression de haut de gamme saute immédiatement aux yeux. Le fabricant chinois poursuit sur sa lancée et mise sur l’horlogerie traditionnelle et sur les technologies les plus avancées : boîtier robuste en alliage de titane, dos en céramique et cadran recouvert d’un verre en cristal de saphir inrayable. Les lignes affûtées et les nouvelles déclinaisons de couleurs apportent un vent de fraîcheur à la gamme GT.

Pourtant, sous cette esthétique soignée de montre classique, la GT 7 Pro cache un monstre de technologie, axé sur l’endurance et le suivi de santé. Compatible aussi bien avec Android qu’avec iOS (contrairement à la gamme de Galaxy Watch de Samsung qui ne prend pas en compte l’écosystème Apple), elle s’impose d’emblée comme une alternative de choix aux challengers du secteur. Et elle séduira particulièrement les utilisateurs fatigués de recharger leur montre toutes les 2 minutes (ou plutôt toutes les les 24 heures si l’on veut être honnête).

Un affichage Amoled lumineux et un design taillé pour l’aventure

Au premier contact, la qualité du boîtier de 46 mm surprend agréablement par son équilibre : malgré ses matériaux nobles et robustes, la montre conserve un poids maîtrisé d’environ 55,5 grammes (sans le bracelet). Le confort au quotidien est indéniable, que ce soit pour le port prolongé en journée ou pour le suivi des phases de sommeil la nuit.

La véritable prouesse visuelle réside dans son magnifique écran AMOLED de 1,47 pouce. Huawei a franchi un cap majeur en proposant une luminosité maximale atteignant désormais les 3 000 nits. En pratique, cela change la donne : même en plein soleil à midi ou lors d’une session de course à pied sur une route réfléchissante, les informations à l’écran restent parfaitement lisibles, sans avoir à plisser les yeux. L’interface sous HarmonyOS se montre fluide, réagissant instantanément au balayage tactile ou à la manipulation de la couronne rotative crantée.

Suivi sportif et santé : la précision avant tout

La Huawei Watch GT 7 Pro ne se contente pas d’être élégante, elle est taillée pour les athlètes et les passionnés de plein air. La montre bénéficie d’une certification d’étanchéité avancée (5 ATM et IP69), la rendant désormais apte à la plongée en apnée jusqu’à 40 mètres de profondeur, avec des fonctionnalités dédiées comme un suivi de la fréquence respiratoire et des minuteurs de palier.

Côté suivi d’activités, Huawei a encore affiné la précision de ses capteurs TruSense. Le module GPS double bande à six systèmes satellitaires offre un tracé précis, idéal pour les sorties de course à pied, de trail ou de cyclisme. La montre intègre également des profils avancés pour le golf et un tout nouveau mode Pro Ski capable de mesurer les forces G maximales lors des descentes et d’afficher la cartographie des pistes.

Du côté de la santé, le capteur d’ECG (électrocardiogramme) certifié permet de détecter d’éventuelles anomalies du rythme cardiaque en posant simplement le doigt sur le bouton inférieur durant 30 secondes. La surveillance continue de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène (SpO2), du niveau de stress et de la température cutanée complète un tableau médicalement très informatif.

Autonomie : la concurrence distancée ?

S’il y a un domaine dans lequel la série GT surclasse traditionnellement ses rivaux, c’est bien l’autonomie. La Watch GT 7 Pro ne déroge pas à la règle grâce à sa généreuse batterie de 867 mAh. En utilisation modérée, Huawei promet jusqu’à 21 jours de liberté, une performance presque irréelle par rapport aux montres connectées classiques sous Wear OS ou watchOS.

En utilisation réelle et soutenue — incluant plusieurs sessions de sport avec GPS activé, le suivi continu du rythme cardiaque et de la nuit, ainsi que la réception quotidienne de notifications — la montre tient sans difficulté entre 10 et 12 jours sur une seule charge. Même en activant le mode d’affichage permanent (Always-On Display), l’autonomie dépasse aisément la semaine entière. La recharge sans fil rapide (10 W) permet quant à elle de refaire le plein d’énergie en environ une heure et demie via le galet magnétique fourni.

Notre premier verdict

À l’issue de ce premier test, la Huawei Watch GT 7 Pro confirme son statut de valeur sûre. Elle a tout le potentiel pour racoir les sportifs et les utilisateurs exigeants, qui ne veulent pas recharger leur montre quotidiennement. Certes, l’écosystème d’applications reste légèrement en deçà de ce que propose Wear OS (notamment sur l’absence de certaines applications tierces ou le paiement sans contact restreint selon les régions). Mais pour tout le reste – matériaux d’exception, écran somptueux, fonctions de santé complètes et autonomie marathon -, la GT 7 Pro pourrait bien s’imposer comme une référence incontournable de cette année. On vous en reparle très vite !