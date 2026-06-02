Grâce aux puces Nvidia RTX Spark, les PC portables Windows rivaliseraient enfin avec les MacBook sur l’autonomie

Le grand point faible des PC portables sous Windows pourrait bientôt être résolu. Nvidia annonce une autonomie d'une journée pour les appareils propulsés par ses nouvelles puces RTX Spark.

Au-delà des différences entre Windows et macOS, la plus grande faiblesse des PC portables par rapport aux MacBook est sans doute leur autonomie. Apple a toujours été très bon sur ce point et a surclassé la concurrence ces dernières années grâce à ses puces ARM maison. Même le MacBook Neo qui est équipé d'une puce d'iPhone plutôt que d'une puce de classe M, jouit d'une excellente endurance. Si des progrès ont été réalisés récemment sur les machines Windows avec les puces Snapdragon X de Qualcomm, on est encore loin du niveau de performances atteint par les MacBook.

Mais la situation pourrait bientôt évoluer. Nvidia vient de présenter ses nouvelles puces RTX Spark, marquant son entrée en force sur le marché des CPU, après des décennies de domination de celui des GPU dédiés. Les promesses sont assez folles et si elles sont respectées (ce qui reste encore à confirmer), on pourrait enfin avoir un concurrent sérieux à Apple en termes de puissance brute. Mais la puissance sans maîtrise n'est rien et se pose la question de la consommation énergétique de ces puces.

Nvidia RTX Spark : enfin une autonomie à la hauteur des MacBook sur les PC Windows ?

Interrogé à ce sujet par TechRadar, un cadre de Nvidia a indiqué qu'il n'était pas encore possible de communiquer de chiffres précis, mais que la firme s'attend “à une journée entière d'autonomie”. Voilà qui est prometteur. Nous apprenons aussi que que les ordinateurs portables RTX Spark maintiendraient leurs performances lorsqu'ils fonctionneraient sur batterie. Leur endurance ne serait donc pas due à un bridage de la puissance.

Nvidia explique que l'autonomie accrue est la conséquence du fait que la puce RTX Spark combine à la fois le CPU et le GPU, ce qui est beaucoup plus efficace énergétiquement que d'avoir des puces séparées pour ces composants. Mais c'est aussi ce que fait Qualcomm avec les Snapdragon X, et si l'autonomie est effectivement bien supérieure à ce que proposent les machines sous architecture x86, on reste loin de l'endurance des MacBook. L'impact de Windows par rapport à celui d'iOS est aussi bien sûr à prendre en compte.