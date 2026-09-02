iPhone 18 Pro : on connaît tous les coloris, avec un grand classique qui manque à l’appel

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max se déclineront en trois coloris. Pour la deuxième génération consécutive, il n’y aura pas de modèle noir.

iPhone 18 Pro coloris
Crédit : Sonny Dickson

Pas besoin d’attendre la présentation officielle des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max le 9 septembre pour savoir quels coloris Apple va rendre disponibles pour ces nouveaux modèles. Le leaker Sonny Dickson, réputé fiable, a publié une photo montrant le tiroir pour carte SIM des trois options qui seront commercialisées dans quelques jours. On y voit deux couleurs originales dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines : le rouge cerise et le bleu ciel. La dernière semble être argentée ou grise.

Comme pour les iPhone 17 Pro de l’année dernière, Apple miserait donc seulement sur trois choix de coloris. C’est aussi la seconde fois consécutive que la firme fait abstraction du noir. Il semble que les consommateurs cherchent des appareils plus originaux, ce qui a été confirmé avec le succès de la version orange flashy de l’iPhone 17 Pro. Cette année, le rouge cerise semble bien parti pour devenir tendance.

iPhone 18 Pro : trois coloris et la compatibilité avec les SIM physiques confirmés

Cette fuite confirme aussi qu’Apple va continuer d’intégrer des emplacements pour carte SIM à ses iPhone 18. Depuis quelques années, cette fonctionnalité a été supprimée aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs autres pays, convertissant l’iPhone en appareil 100 % eSIM. En Europe et en Asie, ce système n’a pas encore été implanté, et il semble donc que ce ne soit toujours pas le cas cette année. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui ne jurent que par les cartes SIM physiques, mais les iPhone européens sont dotés d’une batterie plus petite que les iPhone outre-Atlantique à cause de contraintes d’espace.

Autrement, les iPhone 18 Pro ressembleront beaucoup aux iPhone 17 Pro, reprenant le nouveau design de l’îlot photo. La taille des écrans serait aussi similaire : 6,27 et 6,9 pouces respectivement pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.

Les précommandes des iPhone 18 Pro devraient ouvrir le samedi 12 septembre à minuit plutôt que le vendredi matin comme d’habitude, afin d’éviter la date du 11 septembre. On attend une hausse de prix assez sensible cette année, surtout sur les modèles à forte capacité de stockage, à cause de l’explosion des coûts de la mémoire.


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