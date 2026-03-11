Bientôt des PC portables 40 % plus chers à cause des coûts de la RAM et des SSD

L'explosion des coûts de la mémoire DRAM et des SSD va être répercutée sur le prix des PC portables. La part des coûts de la mémoire dans la production d'un tel appareil est en train de doubler.

Si vous envisagez d'investir dans un PC portable prochainement, il est sans doute de se décider dès à présent. Les prix devraient augmenter dans les prochains mois, prévient le cabinet d'analyse TrendForce, qui avait déjà prédit l'impact de la pénurie de RAM sur les smartphones d'entrée de gamme.

“TrendForce constate que depuis début 2026, l'approvisionnement en mémoire DRAM et NAND Flash pour ordinateurs portables s'est considérablement tendu”, explique un récent rapport. On y apprend qu'en temps normal, la mémoire DRAM et les SSD représentent environ 15 % du coût de production d'un ordinateur portable. Ce taux est en train de doubler pour dépasser les 30 %. Rien qu'à cause de cette hausse du coût de la mémoire, il faudrait augmenter le tarif des PC portables de 30 % pour maintenir les marges bénéficiaires actuelles tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Après la DRAM et les SSD NAND, des hausses de prix pour les CPU

Mais ce n'est pas tout. Un second facteur de pression frappe les constructeurs de plein fouet cette année : l'augmentation du coût des CPU. “Intel a déjà augmenté les prix de certains processeurs pour ordinateurs portables d'entrée de gamme et de génération précédente de plus de 15 % et prévoit de nouvelles hausses de prix pour les plateformes grand public et de milieu à haut de gamme au deuxième trimestre 2026”, explique TrendForce.

La part combinée de la mémoire (DRAM et SSD) et du CPU dans le coût d'un PC portable pourrait passer d'environ 45 % à près de 58 %. Quand on prend en compte ces deux paramètres, on arrive à une hausse de prix à venir de 40 % pour les ordinateurs portables. Les processeurs AMD sont devenus plus compétitifs et pourraient permettre de compenser la hausse des CPU Intel, mais il semble déjà y avoir des pénuries sur les composants d'entrée de gamme.

Les fabricants vont sans doute devoir rogner sur leurs marges et réaliser des économies sur d'autres composants pour ne pas atteindre les 40 % de hausse de prix sur leurs produits et perdre leur clientèle.