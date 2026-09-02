The Frame 4K QLED 2026 : jusqu’à 439 € de réduction sur l’excellente TV Samsung avec ce code promo !

C’est la rentrée et Samsung commence cette nouvelle année scolaire avec d’excellentes notes ! En effet, le géant coréen vient de dévoiler un nouveau code promo qui fait baisser le prix de ses TV The Frame 2026, The Frame Pro 2026 mais aussi sur l’enceinte Music Frame. On vous explique tout.

Profiter de la The Frame 4K QLED 2026 à prix cassé

Profiter de la The Frame Pro Pro 4K Neo QLED 2026 à prix réduit

Avec sa gamme de téléviseurs The Frame, Samsung a voulu casser les codes en proposant un design révolutionnaire qui transforme votre écran en véritable œuvre d’art. Les modèles 2026 sont la dernière évolution du concept. Bonne nouvelle ! Pour fêter la rentrée, la marque coréenne a voulu nous faire plaisir en proposant un code promo qui fonctionne sur l’ensemble de la gamme The Frame.

Ce code promo, c’est FRAME10. Jusqu’au 6 septembre 2026 inclus, il vous permet de bénéficier d’une remise immédiate de 10% pour l’achat d’une télévision The Frame 2026, The Frame Pro 2026 ou d’une enceinte Music Frame. Il vous suffit de saisir le code FRAME10 dans votre panier pour en profiter. Ce code est cumulable avec les offres promotionnelles en cours. En revanche, il n’est pas cumulable avec un autre code promo.

Par exemple, le modèle 55″ TV The Frame 4K QLED 2026 est affiché à 1390 euros. En utilisant le code promo FRAME10, son prix baisse de 139 euros et passe donc à seulement 1251 euros. Ce code fonctionne même sur des modèles comme le 85″ The Frame Pro 4K Neo QLED 2026 en vente pour 4390 euros. Avec le code FRAME10, vous bénéficiez d’une réduction de 439 euros ! Vous pouvez donc choisir exactement le modèle qui correspond à vos envies et à votre budget et bénéficier de cette belle baisse de prix.

Pourquoi choisir la nouvelle TV Samsung The Frame 4K QLED 2026 ?

Avec la TV The Frame 4K QLED 2026, votre écran est aussi beau allumé que éteint. En marche, c’est une excellente télévision qui satisfait même les utilisateurs les plus exigeants. Et quand vous appuyez sur le bouton off, elle se transforme en tableau pour afficher l’œuvre d’art de votre choix ou vos plus belles photos de famille.

Avec sa dalle certifiée sans reflet, son design ultra-fin, son boîtier déporté qui vous permet de cacher tous les câbles et son astucieux système de cadre aimanté, l’effet est bluffant. Pour couronner le tout, la luminosité et les couleurs de l’écran s’ajustent automatiquement en fonction de l’éclairage ambiant. Vos invités seront surpris de découvrir que le tableau accroché au mur est en fait votre téléviseur ! En plus, un capteur de mouvement intégré permet d’éteindre complètement l’écran quand personne ne se trouve dans la pièce. Et si quelqu’un revient, l’œuvre d’art s’affiche à nouveau comme si de rien n’était.

La TV The Frame n’est pas qu’un beau concept. C’est aussi un écran qui bénéficie des meilleures technologies du moment. Vous disposez ainsi d’une dalle QLED 4K qui monte jusqu’à 144 Hz de taux de rafraîchissement en mode VRR. Vous avez ainsi une image fluide, contrastée et détaillée.

Sous le capot, le puissant processeur NQ4 AI Gen2 utilise 20 réseaux neuronaux pour optimiser en temps réel l’image et le son. Grâce à l’intelligence artificielle, tous les contenus sont upscalés en 4K UHD, quelle que soit la source. Enfin, la partie audio est portée par un système d’enceintes intégrées 2.0.2 de 40 W, avec compatibilité Dolby Atmos et Adaptive Sound Pro.

Profiter de la The Frame 4K QLED 2026 à prix cassé