Un iPhone pliant se prépare, l’écran du Galaxy S27 se dévoile, c’est le récap’ de la semaine

L'événement d'Apple dévoilera ses futurs smartphones Pro ainsi qu'un premier modèle pliant, la nouvelle console de Valve se retrouve déjà victime de spéculation, Samsung a pris sa décision finale concernant l'affichage de ses futurs téléphones, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, la date de la célèbre conférence d'Apple est tombée et on y découvrira les versions Pro de sa prochaine génération ainsi qu'un premier modèle d'iPhone pliant. Orange tente d'attirer les clients en permettant de tester gratuitement son réseau 5G pendant un mois et Samsung valide définitivement ses choix techniques concernant l'affichage du futur Galaxy S27. Le constructeur coréen déploie également une option bienvenue pour libérer facilement de l'espace sur votre compte Google Drive. Enfin, les revendeurs ont déjà raflé les stocks de la Steam Machine pour la proposer à des prix exorbitants sur les sites d'enchères.

Apple fixe sa keynote de rentrée sans son modèle de base

La célèbre conférence de rentrée devrait se concentrer uniquement sur les déclinaisons haut de gamme de la marque avec la présentation des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Un modèle pliable inédit sera également dévoilé pour la première fois, tandis que la version classique attendra l'année prochaine. Les dernières informations de Bloomberg indiquent que l'événement serait prévu pour le 8 septembre 2026, avec des prix qui risquent de grimper à cause de la hausse du coût des composants. Les versions haut de gamme classiques devraient suivre le calendrier habituel, mais les acheteurs du smartphone pliant devront probablement patienter un peu plus. Enfin, de nouvelles Apple Watch Series 12 et Ultra 4 devraient aussi être de la partie.

Lire : On connait la date de lancement de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone pliable

La Steam Machine de Valve déjà ciblée par les revendeurs

Pour bloquer les spéculateurs avant le lancement du 29 juin, le constructeur avait mis en place un système de tirage au sort parmi les personnes inscrites sur liste d'attente. Cette mesure a échoué, car les scalpers ont simplement mis aux enchères leur ticket d'accès à la vente sur eBay. Résultat, le futur PC de salon se retrouve déjà affiché à plus de 2000 euros, alors que son tarif initial est de 1049 dollars.

Lire : Steam Machine : les scalpers ont réussi à s’accaparer tout le stock, les mesures de Valve n’ont servi à rien

Samsung choisit un affichage haut de gamme pour le Galaxy S27

Le constructeur coréen voulait faire des économies en commandant des dalles OLED moins chères auprès du chinois BOE, mais les discussions n'ont pas abouti. Des tensions internes avec la filiale Samsung Display, fournisseur habituel de la marque, ont pesé dans la balance pour conserver une solution maison. Ce choix garantit une qualité d'image supérieure, mais risque de provoquer une augmentation du prix du téléphone, alors que la hausse du coût RAM et de stockage pèse déjà sur le budget de fabrication.

Lire : Samsung a tranché pour l’écran du Galaxy S27, avec une influence directe sur le prix du smartphone

Samsung Galaxy ajoute un réglage inédit pour éviter de saturer votre stockage cloud

Le stockage gratuit dans le cloud a tendance à se remplir très vite à cause des sauvegardes automatiques qui s'effectuent d'un seul bloc. Pour y remédier, un nouveau réglage fait son apparition sur les smartphones de la marque coréenne afin de trier les données application par application. Des interrupteurs individuels permettent désormais de choisir quels programmes sauvegarder et lesquels écarter pour libérer facilement de l'espace sur son compte Google Drive. Repérée sur la bêta de One UI 9, cette option bien pratique pourrait par la suite être déployée sur des modèles plus anciens.

Lire : Une option bien pratique débarque sur les Samsung Galaxy pour alléger les sauvegardes Google Drive

Orange propose un forfait 5G gratuit pendant un mois

Pour faire découvrir la qualité de son réseau, l'opérateur historique permet de tester gratuitement une offre mobile comprenant 20 Go d'enveloppe internet durant 31 jours. Cette opération promotionnelle se limite toutefois aux 50 000 premiers inscrits et impose de posséder un smartphone compatible eSIM. L'activation nécessite simplement de passer par une application dédiée et de fournir une pièce d'identité valide. Les participants reçoivent ensuite un code promo pour bénéficier d'une réduction s'ils décident de souscrire à un abonnement plus important.

Lire : Orange lance un forfait 5G gratuit avec 20 Go de data, qui en veut ?

Nos tests de la semaine

JBL Live Flex 4 : des écouteurs semi-ouverts confortables et personnalisables

Ces écouteurs semi-ouverts milieu de gamme se démarquent par leur confort, leur utilisation intuitive et leur prix qui n'a pas bougé. On aime leur bon maintien tout au long de la journée et leur boîtier qui offre 4 recharges. Lors de notre test, nous avons été conquis par le niveau de personnalisation, notamment grâce aux nombreuses fonctions avancées de la très bonne application JBL Headphones. Cela étant dit, on regrette l'absence de câble de recharge dans la boîte, l'impasse sur la fonction Gestes de la tête. La RBA est satisfaisante, mais sans plus.

Lire : Test JBL Live Flex 4 : la nouvelle alternative séduisante aux Galaxy Buds4 et aux AirPods 4

Marshall Milton ANC : un casque supra-auriculaire compact, endurant et bien fini

Le Milton ANC se positionne comme une bonne proposition face à la concurrence grâce à sa signature audio typique de Marshall, idéale pour la pop et le rock, et son isolation passive efficace. On aime son format compact au design néo-rétro, sa nouvelle architecture d'arceau aux coussinets plus épais, ainsi que sa réduction de bruit active plutôt efficace. Très moderne, il nous a séduit grâce à sa compatibilité Bluetooth 6.0 et Auracast, sa prise en charge du LE Audio et LDAC, son autonomie solide (même avec l'ANC adaptative) et ses outils de protection de la batterie. Attention, le Milton ANC ne propose pas de pause automatique de la musique. L’égaliseur à cinq bandes est trop néophyte, et le casque est très sensibles aux bruits du vent. On regrette également l'absence de Google Fast Pair, le support exclusif de Spotify et la limitation à une seule fonction pour la touche M.

Lire : Test du Marshall Milton ANC : la réduction de bruit sur un casque supra-auriculaire, pari réussi ?

Honor MagicBook 16 (2026) : une belle configuration qui fait de gros compromis

Ce PC portable s'adresse principalement à ceux qui veulent une machine robuste sans casser leur tirelire, capable de tenir dans le temps pour un usage quotidien. On aime ses performances modernes pour la bureautique, sa qualité de fabrication supérieure, son confort à l'usage, ainsi que le fait qu'il chauffe très peu. En revanche, on aime moins son écran très terne et déjà vieux, ainsi que ses haut-parleurs et sa webcam qui ont été sacrifiés.

Lire : Test Honor MagicBook 16 de 2026 : le PC portable à 1000 euros vaut-il le coup ? (spoiler : on hésite !)

Honor Magic V6 : un smartphone pliable sublime, mais bien trop cher

Le Magic V6 est un bon smartphone au design exquis (surtout en rouge), doté de deux écrans exceptionnels, lumineux et bien calibrés. On aime sa compatibilité avec les stylets tactiles, sa bonne stabilité, sa réduction de bruit ambiant en vidéo, son large choix de codecs audio et son interface complète bien intégrée à l’écosystème Apple, sans applications tierces. Cela étant dit, son tarif public conseillé s'avère beaucoup trop élevé face à une autonomie simplement correcte, des performances en retrait par rapport au processeur, ainsi que des photos de nuit au téléobjectif et des vidéos en soirée assez moyennes.

Lire : Test Honor Magic V6 : Il veut séduire les utilisateurs d’Apple, mais a-t-il vraiment les arguments ?