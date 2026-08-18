Avec One UI 9.5, la connectivité par satellite devient sérieuse chez Samsung

La mise à jour One UI 9.5 va apporter un nouveau hub de connectivité par satellite sur les smartphones compatibles. Son but est de regrouper toutes les fonctions liées à cette technologie pour une meilleure praticité.

Samsung a déployé la connectivité par satellite sur certains de ses smartphones en Europe en début d’année 2026. Sa disponibilité varie selon les régions et les opérateurs et les progrès sont très progressifs, mais l’expérience est amenée à s’améliorer dans le futur. Rappelons que la connectivité par satellite permet de réaliser des communications d’urgence lorsque le réseau mobile classique n’est pas disponible. Pour l’instant, l’intégration de cette fonctionnalité à la surcouche des appareils Samsung est loin d’être optimale et il n’est pas simple pour l’utilisateur de comprendre comment elle marche.

La mise à jour vers One UI 9.5 devrait toutefois changer la donne. Attendue en début d’année prochaine, cette version devrait disposer d’un nouveau menu dédié à la connectivité par satellite. Ce hub rassemblera diverses options liées à ce type de communication. Il devrait aussi offrir une intégration directe du framework natif Satellite SOS de Google, ce qui pourrait permettre d’accélérer la mise à disposition de la connectivité par satellite.

La connectivité par satellite est mieux mise en avant par Samsung dans One UI 9.5

On y trouvera aussi une démo, expliquant aux utilisateurs son fonctionnement, ainsi qu’un guide pour trouver le bon alignement et établir une connexion satellite stable avec son smartphone. “Pour une connexion optimale, veillez à avoir une vue dégagée sur le ciel. Votre téléphone se reconnectera à un réseau mobile dès qu’il sera disponible. Les appels par satellite ne sont pas pris en charge. Les appels d’urgence peuvent toutefois aboutir”, est-il par exemple expliqué.

Cette interface montre en tout cas que Samsung cherche vraiment à pousser la connectivité par satellite et qu’on peut s’attendre à d’autres améliorations à cet égard dans les prochains mois. Les captures d’écran ci-dessous, partagées par Fahad Ali Javed, donnent un aperçu de ce fameux hub.

🚨 Spotted in internal OneUI 9.5 (Build CZH9)! 👀 ​Samsung is testing two new features behind the scenes: ​📡 Satellite Connectivity Hub — Direct integration of Google's native Satellite SOS framework, complete with demo mode & alignment guide 🔌 "Debugging only" USB Mode —… pic.twitter.com/QTMbhjb6Ck — Fahad Ali Javed (@fahadalijaved) August 17, 2026

Par ailleurs, One UI 9.5 pourrait ajouter une nouvelle option « Débogage uniquement » dans les paramètres USB. Il devrait permettre aux développeurs d’accéder plus facilement à l’outil de ligne de commande Android Debug Bridge et à d’autres solutions.