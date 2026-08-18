Sony ne sait toujours pas quand sortira la PS6, son patron explique pourquoi

Autour de la PS6, les rumeurs s’accumulent depuis presque deux ans sans qu’une annonce officielle permette encore de départager les scénarios. Le patron du groupe japonais vient finalement d’évoquer publiquement sa prochaine console. Quelques mots seulement lui ont suffi, mais ils montrent surtout à quel point l’industrie avance aujourd’hui sans visibilité.

Depuis la fin 2025, une grave crise frappe le secteur de la mémoire. Les infrastructures informatiques consacrées à l’intelligence artificielle captent désormais une grande part des capacités mondiales. Conséquence, les tarifs augmentent fortement tandis que les constructeurs de consoles affrontent des entreprises capables d’investir des sommes autrement supérieures. En mars, un rapport de Bloomberg envisageait déjà que la PlayStation 6 ne sorte pas avant 2028 ou 2029.

Sony navigue dans cette incertitude depuis plusieurs mois. Le groupe a garanti ses besoins en mémoire jusqu’au terme de l’année civile 2026, mais ne possède aucune assurance pour la période suivante, désormais très proche. Même inconnue concernant le tarif, puisque la prochaine machine de Sony pourrait franchir le seuil des 1 000 euros. Jusqu’à présent, ses responsables se gardaient soigneusement de donner une réponse.

Hiroki Totoki indique que Sony n’a encore fixé aucune date de lancement pour la PS6

Hiroki Totoki, président-directeur général de Sony, a accordé un entretien au Wall Street Journal depuis les bureaux du groupe à Tokyo. À ses yeux, le manque de composants et les tensions commerciales constituent la principale menace, au point d’estimer que l’entreprise doit réagir pour assurer sa survie. Selon le quotidien américain, Sony n’a toujours pas choisi en interne quand mettre la PS6 sur le marché.

Le dirigeant s’était déjà gardé de donner une réponse ferme auparavant. En mai, il assurait que ni le calendrier ni le prix n’avaient encore été décidés et préférait attendre l’évolution du marché. Le manque d’offre devait notamment maintenir la mémoire à un niveau particulièrement coûteux pendant l’exercice 2027. Trois mois après, Sony n’a pris aucune nouvelle décision au sujet de la PS6.

Les analystes décalent eux aussi leurs estimations, systématiquement vers une échéance plus lointaine. Beaucoup anticipaient jusque-là une arrivée en 2027. Les projections convergent maintenant vers 2028, alors que Sony cessera justement de fabriquer des disques physiques en janvier de cette même année. Piers Harding-Rolls, du cabinet Ampere, envisage une commercialisation dans les toutes dernières semaines de l’année. La PS6 finira par arriver, mais son calendrier demeure inconnu.