Android 17 débarque sur les Pixel, Samsung prépare son futur pliant, c’est le récap’ de la semaine

Google déploie sa mise à jour majeure, Samsung prépare son prochain smartphone pliant, l'impact du rachat de SFR se précise, c'est le récap' de la semaine.

Cette semaine, les boutiques SFR s'apprêtent à fermer massivement suite au rachat de l'opérateur, et Google lance officiellement Android 17 sur ses smartphones Pixel. De son côté, Samsung met à jour ses Galaxy S25 avec de nouvelles options d'intelligence artificielle et voit son futur Galaxy Z Fold 8 Ultra validé par les autorités. Enfin, on fait le point sur les nouveautés à venir pour les Pixel qui ont fuité en vidéo avant l'heure.

Plus de 400 boutiques SFR vont disparaître

Le rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues Telecom se précise. Les trois concurrents vont fermer les trois quarts des points de vente actuels, soit plus de 400 magasins, pour éviter les doublons dans les centres-villes. Chaque opérateur n'en récupérera qu'une quarantaine. Pour les clients, ce changement ne débutera qu'entre fin 2027 et début 2028. La transition s'annonce simple puisque les abonnés conserveront leurs offres et leurs tarifs actuels. Bonne nouvelle, il n'y aura pas non plus besoin de changer de carte SIM.

Lire : Rachat de SFR : pas de changement de carte SIM, mais Orange, Free et Bouygues vont fermer plus de 75 % des boutiques

Crédits – Adobe Stock

L'IA des Galaxy S26 débarque sur les Galaxy S25

Samsung commence à déployer une mise à jour d'1 Go pour toute la gamme Galaxy S25 en Europe. Ce nouveau logiciel apporte deux fonctionnalités d'intelligence artificielle qui étaient réservées jusqu'ici aux récents Galaxy S26. Ces outils permettent de mieux gérer les alertes quotidiennes. Le premier classe les notifications par ordre d'importance en analysant les habitudes de l'utilisateur directement sur le téléphone et le deuxième propose un résumé des messages reçus sans avoir besoin d'ouvrir l'application de messagerie, à condition que le texte soit en français.

Lire : Les Galaxy S25 reçoivent cette fonction exclusive des Galaxy S26 grâce à une mise à jour

Google déploie Android 17 sur ses smartphones Pixel

La nouvelle version majeure du système d'exploitation de Google vient de sortir sur les appareils de la marque. Cette mise à jour s'accompagne de plusieurs nouveautés marquantes, à commencer par la possibilité de transformer n'importe quelle application en bulle flottante sur l'écran pour faciliter le multitâche. Les créateurs de contenus profitent également d'une fonction d'enregistrement d'écran améliorée qui permet de filmer une vidéo ou un site web tout en y incrustant sa propre réaction via la caméra avant. Enfin, l'intelligence artificielle Gemini s'enrichit d'un outil capable de générer de courts morceaux de musique personnalisés à partir d'un simple texte ou de photos.

Lire : Android 17 : on a installé la nouvelle version, voici les fonctionnalités qui nous ont tapé dans l’œil

Crédits – Gemini

Des nouveautés Google en fuite avant l'heure

Trois vidéos publicitaires publiées par erreur sur Amazon ont dévoilé le contenu du prochain Pixel Drop de Google. Ces mises à jour, habituellement réservées aux smartphones de la marque, mettent une fois de plus l'accent sur les outils d'intelligence artificielle. La fuite révèle surtout l'arrivée de Gemini Omni, le tout nouveau modèle de génération vidéo de Google. Cet outil permet de modifier ou de concevoir des séquences complexes directement par écrit. On peut ainsi transformer l'éclairage d'une scène, modifier la météo à la demande ou même intégrer un dessin animé dans une vidéo réelle.

Lire : Android 17 : 3 nouveautés du prochain Pixel Drop de Google se dévoilent en avance

Le prochain smartphone pliant de Samsung se précise

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra vient de passer l'étape de la certification auprès des autorités américaines, confirmant que son lancement est imminent. Les schémas accompagnant le document révèlent un design et un système de pliage similaires aux modèles précédents, ainsi que l'emplacement des antennes 5G. Pour clarifier sa gamme, le constructeur a choisi d'ajouter la mention Ultra à ce modèle pour le distinguer d'un autre appareil pliant, le Galaxy Z Fold 8 classique, qui adoptera un format plus large mais fera quelques concessions techniques. Les nouvelles montres connectées de la marque ont également été certifiées en même temps.

Lire : Le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra est certifié, la sortie approche

Notre test de la semaine

Motorola Edge 70 Fusion : un smartphone complet mais trop sage

Le Motorola Edge 70 Fusion se distingue par sa prise en main agréable et son design soigné, tout en offrant une plateforme stable et une autonomie satisfaisante. Lors de notre test, nous avons apprécié sa recharge rapide, la qualité des photos issues du capteur grand angle ainsi que sa compatibilité Dolby Atmos. En revanche, on aime moins ses performances globales plutôt modestes et le traitement des photos qui s'avère parfois excessif. On regrette également l’absence de téléobjectif et la limite à seulement trois ans de mises à jour Android.

Lire : Test Motorola Edge 70 Fusion : le smartphone milieu de gamme bon partout, mais qui ne fait pas de zèle


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