Une option bien pratique débarque sur les Samsung Galaxy pour alléger les sauvegardes Google Drive

Pour sauvegarder son smartphone dans le cloud, on a souvent le choix entre tout ou rien. Google glisse pourtant un réglage inédit sur les Samsung Galaxy. Il pourrait bien faire de la place sur votre compte de stockage.

Sauvegarder son smartphone dans le cloud est devenu un réflexe pour ne rien perdre lors d'un changement d'appareil. Le système enregistre alors contacts, messages, réglages et fichiers d'applications sur un compte en ligne. Le souci, c'est que cette protection fonctionne longtemps comme un bloc unique, sans le moindre tri possible. Résultat, le stockage gratuit se remplit vite et oblige parfois à payer pour gagner de la place. Google travaille pourtant à plus de souplesse, comme le montrait le contrôle de la sauvegarde par type de données qu'Android prépare.

Cette fois, le changement vise directement les smartphones Samsung Galaxy. La firme de Mountain View déploie un nouveau réglage et affine les sauvegardes vers son cloud, jusqu'au niveau de chaque application. La marque coréenne propose déjà ses propres solutions, de Smart Switch à Cloud, mais le géant américain garde une place centrale dans ce dispositif. On retrouve la même logique d'ouverture avec la sauvegarde automatique du dossier Téléchargements sur Google Drive.

Les Samsung Galaxy gagnent un tri appli par appli pour ce qui part dans le cloud

Sur un Samsung Galaxy, la nouvelle option se cache dans les paramètres, sous Comptes et sauvegarde, puis dans les données des autres appareils. Selon 9To5Google, des interrupteurs individuels apparaissent désormais pour les applis système, propriétaires et tierces. Chacun reste libre d'activer ou de couper la copie d'un programme précis, selon ses propres habitudes. En écartant les applications peu utiles, on réduit aussitôt l'espace occupé sur le compte de stockage en ligne. La fonction se repère sur le S26 Ultra sous Android 17 et la bêta de One UI 9.

Ce nouveau dispositif répond à un vrai besoin de maîtrise sur des sauvegardes longtemps figées. Beaucoup d'applications stockent des fichiers lourds dont la restauration n'apporte rien après un changement de téléphone. Les trier permet de garder l'essentiel sans gonfler la facture de stockage. Google n'a pas confirmé de calendrier précis pour les autres versions de One UI. La fonction pourrait toutefois rejoindre des Samsung Galaxy plus anciens et rendre la sauvegarde mobile enfin moins aveugle.