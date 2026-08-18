Les nouveaux PC portables Googlebook pourront interagir avec les smartphones Android

De nouveaux indices viennent confirmer qu’il existera un lien étroit entre les PC portables Googlebook et les smartphones Android.

Ces dernières années, de nombreux efforts ont été consentis par Google et Microsoft pour améliorer l’expérience entre un appareil Windows et un autre appareil Android. On n’atteint pas ce que propose Apple au sein de son écosystème, mais les interactions entre l’OS de bureau de Microsoft et l’OS mobile de Google sont devenues bien plus fluides, malgré la persistance de certaines frictions.

Les Googlebook ont été officialisés il y a quelques mois et les premiers produits de ce type devraient bientôt arriver sur le marché. On peut s’attendre à ce que les remplaçants des Chromebook apportent des améliorations en matière de connexion avec les smartphones et tablettes Android. Et la dernière mise à jour des services Google Play (26.32) laisse entrevoir la confirmation d’une telle tendance.

Des liens étroits entre Googlebook et Android

Comme repéré par Android Authority, cette version intègre un guide expliquant les fonctionnalités multiappareils des Googlebook. Il vise à aider l’utilisateur à comprendre ce qu’il peut faire entre son dispositif Android et son nouveau PC portable. Une autre fonctionnalité va permettre de configurer son Googlebook depuis son appareil Android, sans doute pour gérer du transfert de données. Nous n’avons pas encore tous les détails, mais l’ambition de Google est en tout cas bien de briser les frontières entre bureau et mobile.

La mise à jour améliore aussi la fonction Tap to share de Quick Share. Elle pouvait déjà autoriser le partage rapide de contacts, photos, vidéos et fichiers entre deux appareils par NFC. Désormais, elle prend aussi en charge le partage des liens et des informations de localisation. Pour rappel, il s’agit d’un équivalent au AirDrop d’Apple.

Avec Google Play Services v26.32, on obtient aussi un centre de contrôle pour les autorisations de localisation sur Wear OS, le support des informations d’âge dans Google Wallet, une nouvelle barre de navigation dans le Play Store pour faciliter l’accès direct aux catégories et aux centres d’intérêt personnalisés, ainsi que des correctifs essentiels de sécurité et de confidentialité pour WebView.