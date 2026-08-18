Le Galaxy S26 FE entre en action dans cette vidéo de prise en main

Le Galaxy S26 FE n’est pas encore sorti, mais il est déjà exhibé dans diverses vidéos de prise en main, confirmant son design et certaines fonctions et caractéristiques.

samsung galaxy s25 fe test
Crédit : Phonandroid

Samsung n’a pas officialisé de date de lancement pour son Galaxy S26 FE, le modèle de milieu de gamme plus abordable que les autres membres de la série Galaxy S26. Il semble pourtant que des exemplaires du smartphone soient déjà accessibles ici et là, puisqu’on peut le voir à l’œuvre dans plusieurs vidéos de prise en main publiées sur TikTok ou X (Twitter).

On remarque que le design du Galaxy S26 FE est proche de celui du Galaxy S25 FE, avec tout de même une différence notable : les trois capteurs photo à l’arrière sont regroupés au sein d’un bloc, ce qui n’était pas le cas avant. Ils sont toutefois encore disposés à la verticale. À l’avant, on ne constate pas de changement en ce qui concerne la position de la caméra frontale ou l’épaisseur des bordures autour de l’écran.

Le Galaxy S26 FE est compatible avec le verrouillage horizontal vidéo

Nous avons aussi la confirmation que le Galaxy S26 FE sera livré directement sous One UI 9 (Android 17), comme les nouveaux smartphones pliables de Samsung. La capacité de la batterie serait de 4 900 mAh, comme pour son prédécesseur. Nous avons aussi bien sûr un écran AMOLED avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Les dernières fonctions IA pour l’appareil photo sont bien présentes, comme la nouvelle option de verrouillage horizontal pour la capture vidéo. On peut en avoir un aperçu ci-dessous. Pour rappel, cette fonctionnalité liée au mode Super Stabilité permet de maintenir l’horizon parfaitement droit lors de l’enregistrement vidéo, même quand on fait pivoter ou qu’on incline fortement le smartphone pendant la prise de vue.

Le Galaxy S26 FE sera disponible dans les coloris Graphite, Vert d’Eau et Violet. Voici les prix qui seront pratiqués en France :

  • Galaxy S26 FE 128 Go : 799 €
  • Galaxy S26 FE 256 Go : 899 €
  • Galaxy S26 FE 512 Go : 1 099 €

Le mobile est donc 50 € plus cher en 128 Go, 90 € en 256 Go, et 170 € en 512 Go par rapport au Galaxy S25 FE. Un rapport qualité-prix qui risque d’être difficile de justifier.


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