Gboard : Google prépare enfin une option pour éliminer ce défaut agaçant des suggestions du presse-papiers

Gboard dispose d’options plus pratiques les unes que les autres. Mais, à l’usage, certaines peuvent se transformer en petits défauts agaçants. Les suggestions du presse-papiers, lorsque l’on n’en a pas besoin, en font partie. Google prépare donc une solution pour vous permettre de les ignorer facilement.

Gboard, le clavier virtuel de Google, est probablement le plus populaire sur Android – le fait qu’il s’agisse de celui par défaut sur de nombreux appareils (sauf les Samsung Galaxy) y joue peut-être. Reste que la firme de Mountain View met régulièrement Gboard à jour en y apportant de nouvelles options – qui se font parfois désirer.

Mais avant de les déployer, le géant de la tech les teste. Actuellement, il expérimente, entre autres, un nouveau raccourci baptisé « Insertion Rapide » ayant pour vocation de fluidifier, comme son nom le suggère, l’insertion de contenus dans les messages. Ce n’est toutefois pas la seule nouveauté sur laquelle travaille actuellement Google pour Gboard.

Gboard va enfin vous permettre d’ignorer les suggestions du presse-papiers

Gboard dispose de plusieurs options bien pratiques, mais certaines d’entre elles s’avèrent parfois contre-productives. C’est notamment le cas des espaces insérés d’emblée après avoir sélectionné une des suggestions de la correction automatique : ils sont parfois indésirables. C’est pourquoi Google travaille à nous en débarrasser.

Et ce n’est pas le seul petit défaut agaçant de Gboard qui découle d’une fonctionnalité pourtant pratique. En effet, le clavier virtuel de Google affiche, dans la barre supérieure, des suggestions du presse-papiers. Si elles peuvent être utiles, on préférerait parfois pouvoir les ignorer. Or, pour le moment, la seule solution pour s’en débarrasser est de saisir du texte dans le champ dédié.

Google prépare donc un bouton permettant de simplifier le processus, comme l’a repéré Android Authority. Il sera situé à leurs côtés et se présentera sous la forme d’une icône ronde abritant une croix. Ce bouton d’effacement apparaîtra également accolé aux boutons Annuler et Rétablir.

Pour le moment, il s’agit d’une fonctionnalité en cours de test dans la dernière version bêta de Gboard (v18.0.3.954559732-beta-arm64-v8a) : on ignore donc quand elle sera déployée. Mais étant donné l’état d’avancement de son développement, on peut espérer qu’elle ne tarde pas à l’être.