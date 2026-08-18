ChatGPT se dote d’une version pour les adolescents, qui refuse de faire leurs devoirs à leur place

OpenAI annonce le lancement de ChatGPT for Teens, une version de son chatbot IA embarquant plus de protections et les empêchant de tricher pour leurs devoirs.

ChatGPT
Crédits : 123RF

ChatGPT for Teens est une nouvelle version de l’assistant IA d’OpenAI dédié aux adolescents. “Cette plateforme offre des protections intégrées renforcées, notamment des fonctionnalités favorisant une utilisation responsable et des options de contrôle parental supplémentaires”, explique l’entreprise. L’utilisateur y est automatiquement redirigé s’il déclare avoir entre 13 et 17 ans ou si le système devine qu’il est mineur à travers les discussions qu’il a avec lui.

Le modèle d’IA s’adapte alors à son interlocuteur, particulièrement en termes éducatifs. Un mode Étude permet d’orienter et d’accompagner l’utilisateur étape par étape pour l’aider à comprendre une matière, un sujet ou un principe. Surtout, il est capable de détecter quand l’adolescent essaie de bâcler son devoir et de le faire effectuer complètement par ChatGPT à sa place. Dans ce cas, l’IA va opter pour une résolution collaborative afin de parvenir au résultat souhaité progressivement, en agissant pour que l’élève se creuse tout de même un peu les méninges lors du processus.

ChatGPT ne va plus donner la réponse directement avec le mode Étude

Des quiz et des explications visuelles interactives sont proposés aux adolescents pour qu’ils puissent s’exercer, tester leurs connaissances et mieux appréhender les concepts difficiles. L’objectif est d’aider les enfants “à comprendre leurs erreurs, à gagner en confiance et à poursuivre leur apprentissage, au lieu de simplement leur fournir la réponse”. ChatGPT devient alors un accompagnant personnalisé qui dirige dans la bonne direction pour ceux qui ne savent pas toujours comment s’y prendre.

chatgpt devoirs
Crédit : OpenAI

Les parents peuvent définir le mode Étude par défaut sur les plages horaires de leur choix pour s’assurer que leur progéniture n’utilise pas la version standard de ChatGPT pour faire ses devoirs. OpenAI fait savoir que ce mode Étude a été conçu en collaboration “avec des enseignants, des scientifiques et des experts en pédagogie”. Comme pourrait le faire un professeur humain, il pose des questions d’orientation, recourt à un étayage et à des incitations métacognitives, ainsi qu’à des vérifications des connaissances pour faire progresser l’élève.


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