Samsung a tranché pour l’écran du Galaxy S27, avec une influence directe sur le prix du smartphone

Samsung a envisagé de se fournir en écrans moins chers pour son Galaxy S27, mais a finalement revu sa position, ce qui pourrait impacter le prix du smartphone.

Afin de réaliser des économies pour la production de son Galaxy S27, Samsung avait demandé à l'entreprise chinoise BOE de lui présenter un projet pour intégrer ses écrans OLED à ses smartphones. Une opportunité en or pour BOE, qui pouvait envoyer un signal fort sur le marché en obtenant la confiance Samsung, mais une opportunité ratée. Après de longues hésitations, Samsung aurait finalement décidé de ne pas donner suite, rapporte ETnews.

“BOE avait investi des efforts considérables” pour tenter de convaincre Samsung qu'il était le partenaire idéal, apprend-on, mais cela n'aura pas suffi. Les raisons de l'échec des discussions ne sont pas connues, mais des tensions en interne au sein du groupe sud-coréen pourraient, au moins en partie, en être la cause. Samsung Display, qui fournit d'habitude les écrans à la division MX (Mobile eXperience) pour la fabrication des Galaxy S, aurait logiquement vu d'un très mauvais œil le choix de se tourner vers un concurrent plutôt que de privilégier une solution interne. En plus du manque de commandes pour Samsung Display, une telle décision aurait pu endommager l'image de la filiale auprès d'autres clients.

Galaxy S27 : un écran Samsung Display, mauvaise nouvelle pour le prix ?

Samsung Display est de loin le leader des écrans OLED pour smartphones et tablettes, devant LG et BOE. Ses technologies d'affichage sont plus avancées que celles de BOE, c'est pourquoi les Galaxy S et les iPhone Pro d'Apple, qui sont des produits haut de gamme, sont équipés d'écrans Samsung. Mais pour des appareils moins onéreux, même Samsung peut choisir d'intégrer l'écran d'un autre fournisseur, comme BOE, afin de limiter les coûts de production.

On peut d'ailleurs penser que l'idée de Samsung d'aller démarcher BOE pour l'écran du Galaxy S27 est de chercher à réaliser des économies, alors que les coûts de la mémoire RAM et de stockage ont explosé. En ne sacrifiant pas la qualité de l'écran, Samsung a peut-être condamné le Galaxy S27 à une hausse de prix sensible par rapport à celui du Galaxy S26.