Orange lance un forfait 5G gratuit avec 20 Go de data, qui en veut ?

Pour attirer les clients, Orange propose un essai gratuit donnant accès à un forfait mobile 5G avec 20 Go de data pendant 31 jours. Une condition pour en profiter : il faut un smartphone compatible eSIM.

En septembre dernier, Orange lançait l'opération Hello 5G, visant à inciter les utilisateurs à essayer son réseau 5G avec une offre gratuite temporaire, l'opérateur espérant qu'ils soient ensuite convaincus de souscrire un abonnement chez lui. La même initiative a été rouverte ce 1ᵉʳ juillet 2026, vous permettant d'accéder sans aucun frais à un forfait mobile comprenant une enveloppe de 20 Go de data en 5G.

Orange n'envoie par contre pas de carte SIM physique dans le cadre de cette promotion. Il faut donc être muni d'un smartphone prenant en charge la technologie eSIM pour en bénéficier. Il faut aussi avoir 18 ans ou plus et fournir (par scan) l'une des pièces justificatives suivantes :

Une carte d'identité ou un passeport de l'État français, de l'Union européenne, de la Suisse, Andorre ou Monaco.

Une carte de résident ou carte de séjour délivrée par l'État français

Essayez gratuitement le réseau 5G d'Orange

Pour profiter de 31 jours de 5G Orange, voici la manipulation à suivre :

Téléchargez et installez l'application Orange Hello 5G depuis le Play Store sur Android ou l'App Store sur iPhone.

Complétez votre identité et adresse mail.

Scannez et téléchargez votre justificatif d'identité.

Une fois votre justificatif vérifié, le profil de l'eSIM Orange Hello 5G se télécharge automatiquement sur votre mobile.

Il ne faut pas trop tarder si vous comptez en faire la demande, car l'offre n'est disponible que pour les 50 000 premiers inscrits. Si vous êtes satisfait de l'expérience, Orange vous invite ensuite à devenir client via un code promo affiché dans l'application Orange Hello 5G. Celui-ci permet de s'abonner à la Série Spéciale Hello 120 Go 5G sans engagement à 14,99 euros par mois au lieu de 24,99 euros par mois, soit une remise de 10 euros mensuelle. Le code est valable jusqu'au 10 novembre 2026.

“Si vous êtes déjà client internet Orange, nous vous conseillons de procéder à la souscription du forfait depuis votre PC. Assurez-vous de ne pas être connecté à votre espace client et d'avoir supprimé les cookies dans votre navigateur. Renseignez dans le panier le code promo pour bénéficier des 10€/mois de réduction”, précise l'opérateur.