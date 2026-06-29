Steam Machine : les scalpers ont réussi à s’accaparer tout le stock, les mesures de Valve n’ont servi à rien

Malgré tous les efforts de Valve pour mettre des bâtons dans les roues des scalpers, les annonces indécentes pour des Steam Machine pullulent déjà sur eBay. Alors que le PC de salon n'est même pas encore officiellement sorti, celui-ci s'affiche déjà à plus de 2000 € sur les sites de revente. On vous explique comment cela est possible.

On commence à avoir l'habitude, Valve les premiers. Depuis le lancement de son très populaire Steam Deck, il est tout bonnement impossible de mettre la main sur un produit hardware du constructeur tant la demande est forte. La dernière victime de son engouement n'est autre que le Steam Controller, qui s'est affiché en rupture de stock dès sa sortie officielle. Un phénomène certes dû à l'engouement des utilisateurs, mais aussi et surtout des scalpers.

Toujours prompts à gâcher la sortie d'un appareil pour tenter de se faire un peu d'argent sur eBay, ces derniers auraient cependant dû, cette fois, avoir beaucoup plus de difficulté à mettre la main sur la Steam Machine. En amont de la sortie de son PC de salon, actée pour ce lundi 29 juin, Valve avait en effet annoncé avoir trouvé une solution pour éviter que les scalpers viennent gâcher la fête. C'est raté.

Sur le même sujet — Steam Machine : Valve rétropédale sur les performances réelles de sa console, elle est moins puissante que promise

Les scalpers ont trouvé une solution pour revendre la Steam Machine une fortune

Pour rappel, cette fameuse solution annoncée fièrement par Valve est concrètement une file d'attente. Pour avoir une chance de mettre la main sur la Steam Machine, il faut en effet réserver sa place pour l'ouverture des ventes. Or, au lieu de laisser les premiers arrivés être les premiers à acheter le PC, ce qui favoriserait grandement les bots de scalpers, Valve a mis en place un système aléatoire, prévenant au hasard les utilisateurs inscrits, sans favoritisme.

De quoi décourager les scalpers ? Évidemment que non. À la place, ces derniers ont donc décidé de revendre… leur place dans la file d'attente. C'est ainsi que des annonces pour une Steam Machine pas encore sortie sont apparues sur eBay, à des prix aussi délirants que 2275 dollars (contre 1049 dollars pour le modèle de base sans manette). On n'arrête pas le progrès.


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